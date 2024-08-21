'Китаец со страусом': предательницу Королеву и украинофоба Тарзана высмеяли за странные образы на свадьбе сына певицы

Уроженка Киева, певица-предательница Наташа Королева со своим мужем-путинистом Тарзаном опозорились на свадьбе сына исполнительницы Архипа. 22-летний юноша в России женился на бывшей стриптизерше Мелиссе, но родители жениха оказались неготовы уступить внимание на праздновании, поэтому выбрали глупые наряды.

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Королева проигнорировала распространенное дресс-код правило "белое для невесты" и заявилась в коротком платье, которое должно было выглядеть пушистым, но имело "слипшийся" эффект. В росмедиа и местных пабликах высмеяли образы фанатов войны.

Неряшливое платье Королевой, которое та дополнила "свадебными" туфлями-лодочками и смехотворно большими очками, сравнили с общипанным страусом или курицей.

Тарзан же решил поздравить молодоженов в странном наряде, состоявшем из сандалий, широких штанов, которые сравнили с юбкой, и пестрого кимоно зеленого цвета.

"Китаец со страусом", "Это что за пощипанные курочки", "Один в кроссовках, другой в юбке. Яблоня и яблоки", "Отец не мог приличнее нарядиться на свадьбу сына? Будто вышел только из стриптиз-шоу", "В белом на свадьбу сына. Сколько ни молодись, выглядит, конечно, жалко", – написали в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что недавно украинцы якобы довели Королеву до нервного срыва. Российские медиа заявили, что артистка уехала в санаторий на лечение, поскольку нуждается в "перезагрузке".

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