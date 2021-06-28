Киркорова убрали из "черного списка": украинцы отреагировали

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Киркорова убрали из 'черного списка': украинцы отреагировали

После того, как российского певца Филиппа Киркорова, который попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, убрали из "черного списка" Украины на сайте Минкульта, в сети разгорелся настоящий скандал. Украинцы начали бурно обсуждать решение спецслужб.

Так, в соцсети Facebook пользователи остались в недоумении от того, что еще 24 июня Филипп Киркоров был объявлен лицом, которое несет угрозу национальной безопасности Украины, а уже 25 июня артиста исключили из списка.

"Интересно, чья это инициатива", "Странно. Очень странно. Человек, который поддержал оккупацию Крыма, неоднократно там выступал , незаконно пересекая границу. Плюс ко всему – он поддерживает политику Путина против Украины! Он обязан быть в этом списке!" – комментировали пользователи сети решение СБУ.

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Комментарии украинцев на решение СБУ убрать Киркорова с "черного списка"
Комментарии в сети на решение СБУ убрать Киркорова с "черного списка"

Гневные сообщения украинцы оставили и под последней публикацией Минкульта в Facebook:

"Как можно так себя презирать и прогибаться под Киркорова? Это просто позор! Он смеяться над украинцами будет теперь! И дальше будет говорить о великом Путине и о российском Крыме", "Это позор", – сообщали в комментариях пользователи сети.

Комментарии пользователей сети в Facebook
Комментарии украинцев в Facebook

Отметим, что Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно приезжал на оккупированный полуостров с концертами. Также "король" российской эстрады неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, в частности, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального.

К слову, российский певец до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

  • Известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что это правильное решение и исполнителя нужно лишить звания народного артиста Украины.

  • Владимир Бебешко прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что если певец незаконно пересекал границу и был в оккупированном Крыму, то он нарушил законодательство Украины. Кроме того, знаменитость считает, что скандал с сексуальной ориентацией исполнителя также мог повлиять на запрет.

  • Позже Киркоров отреагировал на то, что ему запретили посещать Украину, и заявил, что внесение народного артиста в черный список – звучит абсурдно. По его словам, некоторые "недалекие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на лозунгах".

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