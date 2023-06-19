Киркоров стал посмешищем в сети из-за нового сценического образа в розовых цветах: какая страна, такие и артисты

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическую войну в Украине и путинский режим, в очередной раз стал посмешищем в сети из-за своего сценического образа. Кремлевский шут всегда любил эпатировать на публике яркими и мерцающими нарядами, но в последнее время каждое его появление на сцене наталкивает на мысль о том, что у артиста проблемы с головой.

Видео дня

Так, во время очередного выступления в стране-террористке, где путиниста уже успели обвинить в пропаганде гомосексуализма, Киркоров примерил на себя розовый образ, состоящий из пышной накидки и шляпы в перьях. Видео с концерта распространили в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео можно увидеть опального артиста в розовом "зефирном" одеянии. Киркоров почему-то исполнял культовую композицию I love you baby легендарного Фрэнка Синатры. На припеве путинист раскрыл накидку и показал черный комбинезон в пайетках под ним.

Мужчины-артисты в подобных нарядах – это вовсе не диковинка, а в последнее время даже очень распространенная практика. Но в случае с Киркоровым, это напоминает очень дешевую, некачественную и карикатурную пародию на Сэма Смита – знаменитого британского музыканта. К тому же, не стоит забывать, что действия разворачиваются в России – стране, где подобное поведение запрещают на уровне закона.

Впрочем, для интернет-пользователей очередной "фурор" от Киркорова стал поводом посмеяться с одиозного путиниста. Под видео они оставляли уморительные и насмешливые комментарии: "Теперь я знаю, как выглядит чудо в перьях", "Невеста на выданье", "Какая страна, такие и артисты", "Что произошло с ним... капот оторвало полностью", "Мне такое надо в сад, отпугивать ворон", "Не дай нам Бог сойти с ума".

Напомним, началось все с того, что Киркоров практически до неузнаваемости изменил свое лицо путем пластических операций и уколов красоты, затем на операционном столе ему нарастили пресс, грудные мышцы и ягодицы. Сам артист открыто называл себя чудовищем Франкенштейна, и не согласится с этим сравнением нельзя.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что Филипп Киркоров попал в громкий скандал из-за "пикантного" видео с мужчиной. Певец решил продемонстрировать свои танцевальные таланты и закинул ногу на одного из артистов шоубалета мужского пола. Россияне заметили в движениях пропаганду гомосексуализма.

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