Киркоров собрался судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Российский певец Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за того, что ему запретили въезд на территорию страны. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы.

Об этом сообщает издание "РИА Новости". По словам Добровинского, политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.

"Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию", – заявил адвокат.

Напомним, что Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Литвы из-за поддержки оккупации Крыма. Как сообщили в литовском министерстве внутренних дел, запрет на въезд в страну на ближайшие пять лет вступил в силу19 января. Причиной стало то, что певец не только признает и поддерживает оккупацию Крыма, а также посещает эту территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров сфотографировался с украинской певицей Софией Ротару на концерте "Песня года – 2020" и назвал себя человеком, который соединяет культуры России и Украины.