Киркоров раскрыл, почему Пугачева переехала из России: это не значит, что она не любит родину

Пропутинский певец Филипп Киркоров, 11 лет проживший в браке с эстрадной певицей Аллой Пугачевой, раскрыл, почему она покинула РФ. Скандальный путинист заявил, что она вынуждена была поддержать своего мужа – пародиста Максима Галкина, осудившего кремлийский режим и поддержавшего Украину.

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За такое решение Киркоров пару якобы не осуждает, хотя Галкин неоднократно высмеивал путиниста на своих концертах. Комментарий певца передали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исполнитель не раскрыл политическую позицию бывшей жены, а только похвалил ее за верность и поддержку мужа. Киркоров также заверил, что Пугачева переехала не потому, что не любит Россию.

"То, что Пугачева уехала из страны, не означает, что она не любит Россию. Как жена, верная женщина, она пошла за мужем. Она "на лево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел наклонной плоскостью". Но только тогда, когда понял, что все кончилось и у нее появился другой", – ударился в воспоминания певец.

Артист заявил, что поддерживает Россию не лозунгами, а своим присутствием и творчеством. Однако о супругах, осудивших кровавые действия Кремля, он не решился высказаться негативно.

"Пусть это обсуждают другие коллеги. Я не буду. Максим и Алла для меня все равно родные люди. Наверное, у Пугачевой были свои причины прекратить со мной общение. Но я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью" , – сказал Киркоров.

О "давлении" Галкина на Пугачеву на днях также заявила пропутинская актриса Яна Поплавская. Она надеется, что Примадонна разведется с пародистом и вернется в РФ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Тина Кароль рассказала о душевном разговоре с Аллой Пугачевой во время тура по Израилю. Звезды знакомы уже около 15 лет, поэтому Примадонна согласилась на встречу.

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