Киркоров – об исключении его из 'черного списка' СБУ: украинцы протянули России соломинку дружбы

Российский певец Филипп Киркоров, которого убрали из "черного списка" Украины на сайте Минкульта, заявил, что музыка и политика "не могут и не должны соприкасаться". По его словам, таким образом ситуация между Украиной и Россией "сможет улучшиться в будущем".

Исполнитель также поблагодарил украинских поклонников за то, что "чиновники все услышали" и его исключили из "черного списка". Соответствующий пост Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! Спасибо каждому за слова поддержки, спасибо за вашу любовь! Каждый человек в праве решать, что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться", – сказал певец.

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Артист отметил, что "голос его поклонников сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников". Киркоров считает, что украинцы "протянули России соломинку дружбы" и благодаря этому в будущем страны "вернутся к дружбе и уважению".

"Возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – подытожил знаменитость.

Напомним, после того, как российского певца Филиппа Киркорова, который попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, убрали из черного списка Украины на сайте Минкульта, в сети разгорелся настоящий скандал. Украинцы начали бурно обсуждать решение спецслужб. Пользователи остались в недоумении от того, что еще 24 июня Филипп Киркоров был объявлен лицом, которое несет угрозу национальной безопасности Украины, а уже 25 июня артиста исключили из списка.

Отметим, что ранее Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно приезжал на оккупированный полуостров с концертами. Также "король" российской эстрады неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, в частности, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального.

К слову, российский певец до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.