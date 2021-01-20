Киркоров – о концерте с Поляковой: это нонсенс

Популярный российский артист Филипп Киркоров высказался по поводу своего совместного выступления с Олей Поляковой на одной сцене в Дубае. По его словам, ему больно от того, что в Украине исполнителя всегда ждут как своего, но он не может туда приехать.

Знаменитость заявил, что шоу с украинской дивой он придумал на нейтральной территории в Эмиратах на международном музыкальном фестивале. Об этом Киркоров рассказал в интервью для издания "Московский комсомолец".

Так, певец сообщил, что Полякова на свою голову получила в Украине огромные проблемы, где ее "чуть не распяли, будто она спела с врагом народа, который убивал людей". Он считает, что "это нонсенс и паноптикум".

По словам исполнителя, она стойко и мужественно все вытерпела и доказала всем, что надо радоваться тому, что "они робкими, мелкими шагами прокладывают зыбкий мостик между Украиной и Россией такими встречами и концертами, причем на нейтральной территории".

Киркоров добавил, что не понимает, почему артисты не могут выступить на одной сцене.

Напомним, что ранее украинская певица Оля Полякова и известный российский исполнитель Филипп Киркоров неожиданно появились на публике в Дубае. Звезды выступили на концерте в День народного единства.

Позже сама Полякова заявила, что никакой "зрады" в этом не видит. Она не считает своего друга и коллегу по цеху врагом Украины, а о совместном концерте с ним договорилась еще в январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Филипп Киркоров назвал президента Украины Владимира Зеленского другом, который отрекся от него.