Ким Кардашьян в откровенном топе похвасталась бриллиантовым колье. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою обновку – массивное колье с бриллиантами.

Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала в обтягивающем топе, который выгодно подчеркнул грудь, и с блестящим аксессуаром на шее.

Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, помадой на губах нежно-розового оттенка и объемной укладкой.

Кроме того, фотомодель сообщила, что украшение было изготовлено по ее заказу, поэтому она сразу же его примерила, как только получила доставку.

"Люблю свое новое колье на заказ от jayfederjewelers", – говорится в подписи к фото.

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

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