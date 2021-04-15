Кім Кардаш'ян у відвертому топі похвалилася діамантовим кольє. Фото

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян поділилася знімком, на якому продемонструвала свою обновку – масивне кольє з діамантами.

Відповідний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона позувала в обтислому топі, який вигідно підкреслив груди, і з блискучим аксесуаром на шиї.

Свій образ знаменитість доповнила виразним макіяжем, помадою на губах ніжно-рожевого відтінку і об'ємним укладанням.

Крім того, фотомодель повідомила, що прикраса була виготовлена на її замовлення, тому вона відразу ж її приміряла, як тільки отримала доставку.

"Люблю своє нове кольє на замовлення від jayfederjewelers", – йдеться у підписі до фото.

Кім Кардаш'ян – американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками" і "Сімейство Кардаш'ян".

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