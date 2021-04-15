Кім Кардаш'ян у відвертому топі похвалилася діамантовим кольє. Фото
Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян поділилася знімком, на якому продемонструвала свою обновку – масивне кольє з діамантами.
Відповідний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона позувала в обтислому топі, який вигідно підкреслив груди, і з блискучим аксесуаром на шиї.
Свій образ знаменитість доповнила виразним макіяжем, помадою на губах ніжно-рожевого відтінку і об'ємним укладанням.
Крім того, фотомодель повідомила, що прикраса була виготовлена на її замовлення, тому вона відразу ж її приміряла, як тільки отримала доставку.
"Люблю своє нове кольє на замовлення від jayfederjewelers", – йдеться у підписі до фото.
Кім Кардаш'ян – американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками" і "Сімейство Кардаш'ян".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Кім Кардаш'ян засвітила пишні груди в сексуальній білизні. Знаменитість позувала у відвертому вбранні, при цьому вона тримала руки прямо перед собою і кокетливо дивилася в об'єктив.
Також Кім Кардаш'ян поділилася з шанувальниками серією пікантних фото з відпочинку. На опублікованих знімках вона позувала у відвертому чорному бікіні, лежачи в гамаку над водою. Свій образ зірка вона доповнила стильною кепкою і сонцезахисними окулярами.