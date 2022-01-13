Ким Кардашьян подогрела слухи о романе с младшим на 13 лет комиком

Американскую 41-летнюю актрису и фотомодель Ким Кардашьян заметили на свидании с 28-летним комиком Питом Дэвидсом. Пара держалась за руки и обнималась, прогуливаясь от отеля к закусочной.

Папарацци поймали молодых людей, когда они выходили через заднюю дверь гостиницы Jon&Vinny's Fairfax в Лос-Анджелесе. Фотографиями поделилось издание Page Six.

На кадрах видно, что звезды в масках и повседневной одежде вместе прогуливаются после заката солнца в недорогое заведение вблизи гостиницы. Журналисты узнали, что пара заказала пиццу за 17 долларов и мороженое на десерт.

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После этого фотографам удалось снять, как Пит нежно обнимает свою спуницу в заведении, а она зарылась лицом в его шею.

Отметим, что поклонники знаменитостей заговорили об их романе после того, как комик отпраздновал свое 28-летие в доме мамы Ким – Крис Дженнер 16 ноября 2021 года. С тех пор молодые люди иногда попадались на глаза папарацци во время просмотра фильмов под открытым небом или шопинка в торговом центре.

Напомним, что Ким объявила о разводе с рэпером Канье Уєстом в феврале прошлого года. У экс-супругов осталось 4 детей.

Исполнитель постоянно удивлял жену экстравагантными подарками, но после разрыва модель заявила, что ей нужны простые радости.

"У меня есть большое и экстравагантное все, что вы можете себе представить, и никто никогда не сделает этого так, как он. Я знаю это… и я благодарна за этот опыт. Но я думаю, что готова к небольшим впечатлениям, которые, по моему мнению, будут многое значить", – сказала она.

Кратко о звездах:

Ким Кардашьян – американская телевизионная звезда, модель, актриса, участник реалити-шоу, предпринимательница. Свою карьеру начала в октябре 2007 года, снявшись со своей семьей в реалити-шоу "С Кардашьянами".

Пит Дэвидсон – американский актер, комик, сценарист. Участник комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ким с 66-летней мамой устроили откровенную фотосессию в прозрачных боди. Женщины поразили фанатов подтянутой фигурой и пышными формами.