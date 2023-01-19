Ким Кардашьян купила знаменитый крест с бриллиантами принцессы Дианы. Фото

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян в своей коллекции имеет культовые ювелирные украшения многих легендарных звезд из прошлого. Она решила пополнить свою гордость новым изделием, которое носила принцесса Диана. Селебрити приобрела на аукционе Sotheby’s знаменитый "крест Атталлы", полюбившийся "Королеве людских сердец".

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Об этом пишет People. Официально эффектное украшение никогда не принадлежал леди Ди, но его владелец, Наим Атталлах часто одалживал его принцессе. Как известно, Кардашьян давно заприметила огромный готический крест с бриллиантами и аметистами в квадратной огранке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Телезвезда отдала за кулон 197 тысяч долларов. Ким ранее рассказывала, что она покупает драгоценности, которые носили "сильные, культовые женщины". В ее коллекции уже есть часы Жаклин Онассис, первой леди США с 1961 по 1963 год, и браслет актрисы Элизабет Тейлор.

"Это смелое украшение, которое не может не заявить о себе, будь то вера или мода – или даже то и другое. Мы рады, что это произведение обрело новую жизнь в руках другого всемирно известного имени", – прокомментировал покупку Кардашьян глава ювелирного отдела Sotheby London Кристиан Споффорт.

К слову, покойная принцесса Уэльская несколько раз надевала кулон. Однажды она появилась с этим массивным украшением на благотворительном гала-концерте Birthright в Лондоне в 1987 году в поддержку гуманитарной деятельности организации для беременных и рожениц. Она надела фиолетовое викторианское бархатное платье от Кэтрин Уокер и дополнила свой образ крестом на длинной жемчужной цепочке.

Недавно OBOZREVATEL сообщил стоимость короны на "Мисс Вселенная", которую заполучила представительница СШАР'Бонни Габриэль. Драгоценный головной убор победительницы конкурса красоты украшен 993 бриллиантами, огромным сапфиром весом 110,83 карата и белым бриллиантом весом 48,24 карата.

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