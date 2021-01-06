Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся после 6 лет брака, – СМИ

Американская звезда реалити Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.

По данным источников, приближенных к семье Кардашьян-Уэст, светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а музыкант провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян. Об этом сообщает издание Page Six.

"Ким уже наняла Лауру Уэссер (звездного адвоката по разводам, – Ред), Кардашьян и Уэст уже ведут переговоры об урегулировании вопроса о разрыве брака", – сообщил инсайдер.

Также отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян якобы хочет, чтобы дом остался ей и детям.

Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, "все намного серьезнее".

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для светской львицы этот развод может стать третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.