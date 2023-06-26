Ким Кардашьян, Бейонсе и другие: пять знаменитостей, жизнь которых чуть не оборвалась во время родов

Даже обеспеченные и знаменитые личности не застрахованы от тяжелых родов. Хотя, казалось бы, они находятся в более выигрышном положении. Да и с развитием современной медицины процесс появление нового человека должен стать максимально безопасным. Но даже самый лучший роддом и высококвалифицированные врачи не всегда являются гарантом того, что этот процесс пройдет гладко.

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OBOZREVATEL вместе с вами хочет вспомнить, каким звездным мамам рождение наследника чуть не стоило жизни. Этот процесс для них стал настоящим испытанием (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ким Кардашьян

Бизнес-вумен Ким Кардашьян столкнулась с серьезными проблемами еще во время вынашивания своего второго ребенка – сына Сэйнта Уэста. Модель однажды рассказала в интервью, что после того, как малыш родился, должна была выйти плацента, но этого не произошло. Данная ситуация очень опасна для роженицы, так как может открыться кровотечение. Ким удалось спасти, но медики предупредили, что больше ей нельзя рожать естественным путем.

Бейонсе

Поп-королева Бейонсе также не понаслышке знает, что такое оказаться на волоске от смерти. 1 февраля 2017 года стало известно, что певица ожидает близнецов. 12 июня 2017 года она родила двойню – сына Сэра и дочь Руми. Только в 2018 году звезда призналась, что вторая беременность выдалась для нее невероятно тяжелой: дети и она находилась в реальной опасности и могли не выжить.

Мадонна

У Мадонны двое биологических детей – дочь Лурдес и сын Рокко. Мальчика она родила в 2000 году. Беременность была легкой, но потом что-то пошло не по плану. Малыш захотел поскорее увидеться с мамой и появился на свет раньше запланированного. Преждевременные роды – всегда рискованное дело, и исполнительнице пришлось на себе ощутить все "прелести" этого процесса.

Гвинет Пэлтроу

Чтобы дочь Эппл, которой сейчас 21 год, появилась на свет, Пэлтроу пришлось перенести кесарево. Что конкретно произошло во время родов, Гвинет не рассказывает, но подчеркивает, что она с ребенком чуть не погибли. Врачи боролись за две жизни до последнего. Через два года американка подарила своему мужу сына. А третья беременность и вовсе закончилась трагично. Она потеряла наследника.

Серена Уильямс

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс родила первенца в 36 лет. Она стала мамой прекрасной девочки Алексы Олимпии. По словам спортсменки, сама беременность и роды прошли хорошо, кошмар начался позже. Сначала у Уильямс была легочная эмболия. Знаменитость одолевал сильный кашель, и у нее от этого даже разошлись швы от кесарева сечения. В животе у селебрити образовалась гематома и постоянно существовал риск, что тромб оторвется. Сейчас женщина ожидает второго ребенка.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Мадонна показала редкостное фото своих приемных дочерей-двойняшек – Стеллы и Эстер. Биологическая мама девочек умерла через неделю после родов. Вокалистка влюбилась в малышек с первого взгляда. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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