Ким Чен Ын вывел дочь в свет в куртке от Dior за $3 тыс., пока народ выживает в нищете. Фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын привел свою дочь Ким Чжу Э на ракетный полигон в наряде люксового бренда Dior. Десятилетний ребенок предстал в стеганой куртке черного цвета всем известного модного французского дома. Фотографии дочери диктатора появились в сети.

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Об этом проинформировало издание NDTV. Данная верхняя одежда представлена в ассортименте бренда на официальном сайте Dior. Стоит такая куртка около 3 тысяч долларов – 110 тысяч гривен. И пока народ Северной Кореи, которая считается самым строгим государством на планете, живет в бедности, правитель не отказывается от покупки брендовых вещей для семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Согласно местным медиа, наряд Ким Чжу Э идентифицировали по характерным для Dior выкройкам. Двойной крест, превращаемый в прямоугольники и ромбы, выдал модный дом. Куртка девочки куплена из последней коллекции бренда, которая рассчитана на детей 10-12 лет.

Напомним, в октябре 2020 года Ким Чен Ына заметили в наручных часах, которые среднестатистический северокореец никогда себе не позволит. Швейцарский бренд продает такой аксессуар за 14 миллионов вон (около 11 тысяч долларов, 325 тысяч гривен ).

К слову, КНДР известна своими специфическими законами. Например, женщинам Северной Кореи нельзя ездить на велосипедах из-за того, что в это время колени будут видны из-под юбки. Также запрещено носить брючные костюмы девушкам и делать прически, которые отсутствуют в специальном списке.

Недавно OBOZREVATEL писал, что российский певец Олег Газманов, чтобы выступить на пропагандистском концерте в "Лужника" заклеил логотип пуховика Prada. Путинист хотел скрыть дорогую брендовую вещь, однако ее все равно опознали. Такая верхняя одежда стоит около 5 тысяч долларов.

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