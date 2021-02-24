Кендалл Дженнер оконфузилась в сети и показала свою реальную фигуру. Видео

В сети показали момент, на котором американская супермодель Кендалл Дженнер оконфузилась во время записи видео в Instagram-stories.

Знаменитость снимала ролик с фильтром, который в результате слетел и оказалось, что модель скрывает свои настоящие формы. Соответствующий кадр опубликовала девушка Dana на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Дженнер позировала на камеру в раздельном купальнике. Звезда решила использовать фильтр в Instagram, который делает талию меньше. В итоге маска случайно слетела, и пользователи сети увидели, что в жизни фигура модели больше и таким образом она пытается скрыть свои недостатки.

"Вот сбой фильтра на теле Кендалл. Очень жаль, что она корректирует талию и убирает нормальный изгиб, который возникает при сидении (даже если вы худощавая или супермодель), что вносит свой вклад в нереалистичные стандарты и ожидания того, как выглядят человеческие тела", – написала автор поста.

Напомним, Кендалл Дженнер – американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Кендалл покоряет высокую моду с 13 лет. В 2010 году она подписала контракт с агентством "Wilhelmina Models" как подростковая модель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее американская супермодель Кендалл Дженнер снялась в необычном образе и показала снимки поклонникам. Так, на своей странице в Instagram она предстала актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон.