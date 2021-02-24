Кендалл Дженнер оконфузилась в сети и показала свою реальную фигуру. Видео
В сети показали момент, на котором американская супермодель Кендалл Дженнер оконфузилась во время записи видео в Instagram-stories.
Знаменитость снимала ролик с фильтром, который в результате слетел и оказалось, что модель скрывает свои настоящие формы. Соответствующий кадр опубликовала девушка Dana на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Дженнер позировала на камеру в раздельном купальнике. Звезда решила использовать фильтр в Instagram, который делает талию меньше. В итоге маска случайно слетела, и пользователи сети увидели, что в жизни фигура модели больше и таким образом она пытается скрыть свои недостатки.
"Вот сбой фильтра на теле Кендалл. Очень жаль, что она корректирует талию и убирает нормальный изгиб, который возникает при сидении (даже если вы худощавая или супермодель), что вносит свой вклад в нереалистичные стандарты и ожидания того, как выглядят человеческие тела", – написала автор поста.
Напомним, Кендалл Дженнер – американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Кендалл покоряет высокую моду с 13 лет. В 2010 году она подписала контракт с агентством "Wilhelmina Models" как подростковая модель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее американская супермодель Кендалл Дженнер снялась в необычном образе и показала снимки поклонникам. Так, на своей странице в Instagram она предстала актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон.
Также Дженнер обнажила грудь во время провокационной фотосессии. Звезда стала героиней свежего номера журнала Garage Magazine и опубликовала соответствующие снимки.
Кроме того, Дженнер позировала в откровенном золотистом наряде, оседлав коня. Кендалл предстала в образе соблазнительной феи, дополнив лук огромными крыльями и короной.