Любовь слепа. Какими были женщины Гитлера и почему все они свели счеты с жизнью

Адольф Гитлер известен как жестокий диктатор, чьи безумные амбиции и убеждения поставили мир на грань вымирания и стали причиной гибели миллионов невинных детей и взрослых. Но не на публике, в компании женщин, фюрер вел себя не так деспотично.

30 апреля 1945 года один из самых жестоких палачей в истории человечества застрелился в своем бункере в Берлине. Его тогдашняя жена Ева Браун тоже совершила самоубийство. Что интересно, это не первая женщина Гитлера, сведшая счеты с жизнью. OBOZ.UA собрал информацию о тех, кто обожал фюрера и из-за слепой любви к нему был готов на все.

Популярность фюрера среди женской аудитории

В это трудно поверить, но дамы обожали Гитлера. Молодой Адольф излучал сексуальный магнетизм, и хотя он стремился быть независимым от женского внимания, это только больше подогревало интерес поклонниц. Они собирались тысячами, чтобы увидеть лидера мнений, и услышать, как он говорит. В глазах ослепленных фанаток нацист не желал людям ничего плохого.

Без поддержки женщин, их помощи и наставничества Гитлер мог не прийти к власти. Они научили фюрера достойно и уверенно вести себя, производить хорошее впечатление и вежливо общаться с собеседниками. Поклонницы тирана финансировали нацистскую партию и помогли выстроить идеологию для его движения. Именно женщины дали время и возможности Адольфу подняться по скользкой политической лестнице на вершину.

Но кроме общенациональной благосклонности, у Гитлера были по меньшей мере три женщины, с которыми он общался. Все эти романы имели одинаково трагические последствия.

Гели Раубаль

Первые серьезные отношения Адольфа Гитлера были с его племянницей – дочерью его сводной сестры – Гели Раубаль. Жизнерадостная и кокетливая 17-летняя девушка приехала в Мюнхен из Вены в 1925 году якобы для учебы. Вскоре она сблизилась со своим дядей, бывшим старше ее почти на 20 лет.

Гели появлялась рядом с ним в кафе, ресторанах и опере. В 1929 году она переехала в квартиру, где жил Адольф. Там у фаворитки будущего диктатора была своя комната, но в партийных кругах ходили слухи об интимном характере их отношений.

Неизвестно, была ли когда-либо у Гитлера и Раубаль сексуальная связь, однако характер их отношений, безусловно, выходил за рамки модели "племянница и дядя". Тогда же выяснилось, что фюрер – чрезвычайный собственник в отношении женщин. Он регулярно запрещал племяннице носить определенную одежду или общаться с другими людьми без его разрешения и даже помешал Раубаль выйти замуж за мужчину, которого уже одобрили ее родители.

18 сентября 1931 года 23-летнюю Гели нашли мертвой в ее комнате с огнестрельной раной возле сердца. До этого ее и Гитлера подслушали во время громкой ссоры. Некоторые отчеты свидетельствуют, что Гели была взбешена растущим вниманием Гитлера к другой девушке – Еве Браун. По другим версиям, Раубаль просто хотела уйти из-под его контроля и покинуть Мюнхен.

Вопреки распространенному мнению о безразличии тирана, смерть Гели сильно повлияла на него. Вернувшись в Мюнхен, фюрер собрал одежду племянницы и другие вещи в одной комнате, заявив, что это место станет алтарем ее памяти.

Однако ни сомнительный характер отношений Гитлера с Гели, ни ее смерть не ослабили энтузиазм женщин вокруг тирана. Тайна, окружавшая романтическую его жизнь, лишь усиливала его привлекательность для женщин – и не только немок, но и иностранок.

Юнити Митфорд

Английская светская львица, невестка крупнейшего британского фашистского политика, впервые увидела Адольфа Гитлера на одном из его митингов и мгновенно попала под его обаяние.

Вдохновленная желанием построить отношения с амбициозным деятелем, она переехала в Мюнхен и стала часто посещать его любимый ресторан Osteria Bavaria. Несколько месяцев подряд Митфорд обедала за столиком напротив, пока наконец получила приглашение разделить трапезу. Ее козырем было второе имя – Валькирия, которое отсылало Гитлера к творчеству любимого композитора Рихарда Вагнера.

Девушка быстро зарекомендовала себя как доверенное лицо в числе ближайшего окружения Гитлера. Она не только появлялась на разных торжествах, но и сопровождала его на дипломатических мероприятиях, в частности на летних Олимпийских играх 1936 года. Впоследствии Юнити начала открыто демонстрировать свой антисемитизм. Она писала статьи для нацистской газеты, предупреждала о "еврейской опасности" в Англии и гордо называла себя евреененавистницей.

Отношения Гитлера и Юнити внезапно прекратились, когда началась Вторая мировая война. Несколько высокопоставленных нацистов призвали Гитлера не обсуждать военные вопросы в присутствии иностранного лица. Митфорд, со своей стороны, умоляла Гитлера не вступать в войну с ее родной страной, а когда это все же произошло, попыталась покончить с собой, воспользовавшись пистолетом, полученным от Гитлера после того, как пообещала использовать его только для самозащиты.

Однако, в отличие от Гели, Юнити пережила попытку самоубийства и была своевременно госпитализирована. Опечаленный Адольф немедленно поехал к девушке и пообещал оплатить все медицинские расходы. Узнав, что огнестрельное ранение навсегда повредило ее мозг, он организовал переезд девушки обратно в Англию, где она провела остаток своих дней на попечении семьи. Юнити умерла из-за менингита, который был следствием ее попытки самоубийства. Гитлера Митфорд пережила на три года.

Ева Браун

Диктатор познакомился с 17-летней Браун, как мы уже упоминали, еще во время отношений с Гели Раубаль. Она была помощницей Генриха Хоффмана, официального фотографа нацистской партии. Более 13 лет девушка считалась тайной любовницей главы нацистов.

И хотя Браун всегда характеризовали как наивную, аполитичную спутницу фюрера, за годы их отношений она эволюционировала из представительницы среднего класса до бескомпромиссной партнерши убийцы, оставаясь верной Гитлеру до смерти.

Поскольку Адольф держал их отношения в тайне, чтобы не разбивать надежды других фанаток, Ева Браун держалась подальше от общественности. Она проводила большую часть времени в Мюнхене или в резиденции Гитлера Бергхофе в Альпах в роли личного секретаря.

Ева Браун никогда не приходила в штаб, ее также не вызывали на официальные приемы. Однако на частных встречах она появлялась в статусе жены Гитлера. Он здоровался с ней, целуя руку, и называл Евхен – уменьшительно-ласкательное от Ева.

С годами Ева Браун все больше выходила из тени, укрепляя убеждения Гитлера в том, что он никогда не должен сдаваться, чего бы ему это ни стоило.

30 апреля 1945 года, на следующий день после того, как Гитлер наконец-то женился на ней, Браун добровольно умерла с новоиспеченным мужем в его бункере в Берлине, гордясь, что они будут вместе в смерти.

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