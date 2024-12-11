Кейт Мосс поставила точку в отношениях с бойфрендом-аристократом после 9 лет совместной жизни: ее друзья назвали причину

Британская супермодель Кейт Мосс разошлась со своим любимым-аристократом, графом Николаем фон Бисмарком после 9 лет совместной жизни. Знаменитость уже успела переехать из дома в Лондоне, где долгое время обитала с экс-бойфрендом.

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Как отмечает The Sun, ссылаясь на друзей 50-летней звезды, она решилась на такие изменения в личной жизни, поскольку их отношение к проведению свободного времени начало кардинально отличаться. 37-летний фотограф предпочитает тишину и покой, тогда как модель обожает громкие гуляния.

"Кейт и Николай то сходились, то расходились в течение нескольких месяцев. В конце концов Кейт почувствовала, что пора двигаться дальше и разорвать связи. Она поняла, что они идут разными жизненными путями. В свои 50 лет Кейт чувствует себя прекрасно и хочет выйти в люди, чтобы повеселиться и поразвлечься к Рождеству. Несмотря на то, что Николай на 13 лет младше ее, он хочет наслаждаться более спокойной жизнью", – объяснил инсайдер.

Отмечается, что друзья модели пытаются проводить с ней как можно больше времени, чтобы поддержать в непростой период. По словам источника, Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк не могут полностью избегать встреч друг с другом, ведь находятся в соприкасающихся компаниях. Однако это не вызывает излишнего дискомфорта, ведь пара разошлась на хорошей ноте.

Роман между знаменитостями закрутился еще в 2015 году после того, как модель рассталась со своим мужем-гитаристом Джейми Гинсом. Сначала пара вместе начала избегать бурной публичной жизни. В 2017 году граф Николай фон Бисмарк отказался от алкоголя, а впоследствии такое же решение приняла и Кейт Мосс. Знаменитости вели более спокойный образ жизни, однако со временем модель поняла, что хочет совсем другого.

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