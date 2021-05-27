Кейт Миддлтон вышла на публику в клетчатом пальто и серьгах Елизаветы II. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила Шотландию и во время одной из встреч появилась на публике в стильном клетчатом пальто синего цвета. Знаменитость позировала вместе со своим супругом принцем Уильямом.

Кроме того, свой аутфит герцогиня решила дополнить эффектными украшениями. Об этом пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Миддлтон вышла в свет в клетчатом пальто от бренда Holland Cooper и изумрудных туфлях-лодочках на каблуке. Образ герцогиня Кембриджская завершила аксессуарами в виде сережек, которые она позаимствовала у королевы.

Также у звезды был сделан легкий дневной макияж, а волосы она собрала в высокий хвост.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в недорогих сережках от бренда ASOS, стоимость которых составляет всего 10 фунтов стерлингов (около 15 долларов). В этих украшениях супруга принца Уильяма появилась в музее Виктории и Альберта.