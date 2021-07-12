Кейт Миддлтон вышла на публику с 72-летним отцом. Редкое фото

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла в свет вместе со своим 72-летним отцом Майклом Миддлтоном. Они посетили финал Уимблдонского турнира.

Стоит отметить, что отец герцогини редко появляется на публике, но такое важно событие он не смог пропустить. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет Миддлтон выбрала розовое платье длины миди с широким поясом от бренда Beulah London за 695 фунтов стерлингов (более 26 тысяч гривен). Свой лук знаменитость дополнила туфлями-лодочками от ALDO стоимостью 80 долларов (около 2 тысяч гривен), клатчем, серьгами и защитной маской.

Видео дня

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга принца Гарри Кейт Миддлтон вышла на публику в кедах из экологически чистых материалов французского бренда Veja. Также она надела темные джинсы Other Stories за 89 долларов.