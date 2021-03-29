Кейт Миддлтон выпустила книгу, посвященную пандемии COVID-19

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон совместно с Национальной портретной галереей выпустила книгу-фотоальбом под названием Hold Still, которую посвятила пандемии коронавируса.

В 2020 году знаменитость организовала проект на тему локдауна и призвала жителей Великобритании присылать снимки, на которых видно условия изоляции. Об этом стало известно на странице в Instagram галереи (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, вырученные средства от продажи книги будут разделены между несколькими благотворительными организациями по охране психического здоровья Mind и Национальной портретной галереей.

"С помощью Hold Still я хотела показать, как использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили – чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию", – написала Миддлтон в Instagram Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что рукопись поступит в продажу 7 мая и ее стоимость будет составлять около 35 долларов.

Рукопись поступит в продажу 7 мая instagram/nationalportraitgallery

В 2020 году знаменитость организовала проект на тему локдауна instagram/nationalportraitgallery

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный британский журналист и писатель Том Бауэр напишет неофициальную биографию Меган Маркл, где раскроет все ее тайны. Он проведет 12 месяцев кропотливого исследования, в котором соберет комментарии друзей и врагов герцогини.