Кейт Міддлтон випустила книгу, присвячену пандемії COVID-19

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон спільно з Національною портретною галереєю випустила книгу-фотоальбом під назвою Hold Still, яку присвятила пандемії коронавірусу.

У 2020 році знаменитість організувала проєкт на тему локдауну і закликала жителів Великобританії надсилати знімки, на яких видно умови ізоляції. Про це стало відомо на сторінці в Instagram галереї (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, виручені кошти від продажу книги будуть розділені між декількома благодійними організаціями з охорони психічного здоров'я Mind і Національною портретною галереєю.

"За допомогою Hold Still я хотіла показати, як використовувати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми всі пережили – щоб відобразити історії окремих людей і задокументувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію", – написала Міддлтон в Instagram Кенсингтонського палацу.

Зазначається, що рукопис надійде у продаж 7 травня і його вартість становитиме близько 35 доларів.

Рукопис надійде у продаж 7 травня instagram/nationalportraitgallery

У 2020 році знаменитість організувала проєкт на тему локдауну instagram/nationalportraitgallery

Кейт Міддлтон – дружина герцога Кембриджського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул герцогині Кембриджської – Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. У Шотландії – графиня Стратерн, у Північній Ірландії – баронеса Каррікфергюс.

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