Кейт Миддлтон умилила своим детским фото с отцом: в сети ее сравнили с принцем Луи

Кейт Миддлтон восхитила поклонников своей детской фотографией, на которой позирует вместе с отцом Майклом, нежно дотрагиваясь крошечной ладонью до его улыбающегося лица. Редким архивным кадром принцесса Уэльская поделилась в связи с запуском кампании Shaping Up, которая нацелена на повышение осведомленности о значении первых пяти лет жизни ребенка с точки зрения будущего физического и психического благополучия человека.

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В описании супруга принца Уильяма отметила, что детские фотографии побуждают людей говорить о детстве, а также вызывают "улыбки и воспоминания". Кадр Кэтрин разместила на странице в Instagram.

"Лицо – лучшая игрушка для ребенка", – добавила Миддлтон под трогательным снимком с папой, который запечатлела ее мама Кэрол.

После увиденного фото интернет-пользователи не уставали писать о схожести Миддлтон и ее четырехлетнего сына Луи. Они делали коллажи, на которых сравнивали маленькую Кейт и младшего ребенка принца и принцессы Уэльских.

"Вылитый принц Луи! Просто какая-то мистика", "Невероятное сходство с младшим сыном, словно одно лицо", "Мне кажется, или между Катрин и Луи есть очень большое сходство?", "Луи – твой близнец", "Я одна сначала подумала, что это старое фото Луи?" – оставляют комментаторы.

Отметим, принц Луи ранее восхищал публику своей мимикой и непосредственностью на параде в честь 70-летия правления Елизаветы ІІ. Фотографии ребенка, которые поднимут настроение, смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, также младший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма посетил фестиваль The Platinum Jubilee Pageant. Он кривлялся и невозмутимо обижался на маму, которая, вероятно, делала ему замечания. Из-за этого Луи закрывал ей рот своей крошечной рукой.

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