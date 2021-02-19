Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Фото
Герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон всегда появляется на публике в изысканных и эффектных нарядах.
Оказывается, для этого ей не нужно постоянно обновлять свой гардероб. Кэтрин умеет сочетать одежду и аксессуары так, что даже старое платье может обрести вторую жизнь. Она достигает желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей. Об этом пишет Hellomagazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Подборка фотографий самых красивых и ярких нарядов герцогини Кембриджской продемонстрирует, что одну и ту же вещь можно интерпретировать совершенно по-разному, просто подобрав другую обувь или головной убор.
Кейт познакомилась с принцем Уильямом еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года они начали дружить, а через некоторое время их общение переросло в романтические отношения. В следующем году девушка была приглашена на двадцать первый день рождения принца, где тогда присутствовали только самые близкие его друзья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Секреты красоты Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцессы Дианы. Чудодейственные масла, натуральная косметика и спорт помогают девушкам поддерживать естественную красоту.
Секреты стиля президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она умело дополняет образы украшениями и точно знает, какие цветовые гаммы или принты в тренде.