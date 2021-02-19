Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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3,0 т.
Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречный стиль

Герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон всегда появляется на публике в изысканных и эффектных нарядах.

Оказывается, для этого ей не нужно постоянно обновлять свой гардероб. Кэтрин умеет сочетать одежду и аксессуары так, что даже старое платье может обрести вторую жизнь. Она достигает желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей. Об этом пишет Hellomagazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подборка фотографий самых красивых и ярких нарядов герцогини Кембриджской продемонстрирует, что одну и ту же вещь можно интерпретировать совершенно по-разному, просто подобрав другую обувь или головной убор.

Кейт познакомилась с принцем Уильямом еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года они начали дружить, а через некоторое время их общение переросло в романтические отношения. В следующем году девушка была приглашена на двадцать первый день рождения принца, где тогда присутствовали только самые близкие его друзья.

Кейт Миддлтон на чемпионате Уимблдона 2016 года.
Кейт Миддлтон в аэропорту Брисбена в Австралии в 2014 году.
Кейт Миддлтон на прогулке в женской тюрьме и центре в Глостере
День святого Патрика в 2017 году
Кейт Миддлтон посетила Best Beginnings в Лондоне.
Кейт Миддлтон гуляла с принцессой Шарлоттой в Канаде.
Кейт Миддлтон в этом черном кружевном платье Temperley.
Кейт Миддлтон в светло-желтом платье See by Chloe
Кейт Миддлтон в синем пальто Catherine Walker & Co.
Кейт Миддлтон во время визита в Королевский оперный театр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  • Секреты стиля президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она умело дополняет образы украшениями и точно знает, какие цветовые гаммы или принты в тренде.

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