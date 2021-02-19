Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Фото

Герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон всегда появляется на публике в изысканных и эффектных нарядах.

Оказывается, для этого ей не нужно постоянно обновлять свой гардероб. Кэтрин умеет сочетать одежду и аксессуары так, что даже старое платье может обрести вторую жизнь. Она достигает желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей. Об этом пишет Hellomagazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подборка фотографий самых красивых и ярких нарядов герцогини Кембриджской продемонстрирует, что одну и ту же вещь можно интерпретировать совершенно по-разному, просто подобрав другую обувь или головной убор.

Кейт познакомилась с принцем Уильямом еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года они начали дружить, а через некоторое время их общение переросло в романтические отношения. В следующем году девушка была приглашена на двадцать первый день рождения принца, где тогда присутствовали только самые близкие его друзья.

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