Кейт Миддлтон произвела фурор игрой на фортепиано и установила королевский рекорд

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон установила рекорд среди королевских особ в Instagram. Видео, где герцогиня Кембриджская играет на фортепиано, собрало более 11 млн просмотров.

Таких показателей не достигал ни один из предыдущих постов на официальном аккаунте супругов и всех других королевских страницах. Музыкальный ролик опубликовали в Instagram, Twitter и YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видеозапись была записана 8 декабря во время выступления шотландского певца и автора песен Тома Уокера в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня аккомпанировала исполнителю в рамках представления Royal Carols: Together At Christmas на британском телеканале ITV.

Видео дня

Молодые люди исполнили новую песню под названием "Для тех, кто не может быть здесь".

Известно, что участие Кейт в концерте должно стать сюрпризом для британцев, поэтому ее присутствие держали в строжайшей тайне даже от матери артиста. Для широкой аудитории выступление стало доступным в канун Рождества.

По словам певца, молодые люди репетировали несколько недель, чтобы достичь того мастерства, которое увидели зрители. Сам он назвал партнершу "очень талантливым музыкантом".

Подписчики выразили свое восхищение игрой Миддлтон в комментариях: "Как же красиво", "Талантлива во всем", "Будущая королева еще и замечательная пианистка", – написали фанаты Кейт.

Отметим, что в детстве Кейт 3 года занималась в музыкальной школе, где училась играть на фортепиано. Не смотря на успехи, герцогиня оставила занятие в 13 лет, однако не утратила навыки.

Кратко о звездах:

Том Уокер – британский певец и автор песен. Получил славу после выхода сингла "Leave a Light On". В Шотландии его также называют "Шотландский ответ Эду Ширану".

Кейт Миддлтон – 39-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Выйдя замуж за принца Уильяма, получила титул герцогини Кембриджской. Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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