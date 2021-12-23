Красные банты и рождественские венки: Кейт Миддлтон показала, как украсила елку в Вестминстерском аббатстве

Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом активно готовятся к Рождеству и уже украсили елку в Вестминстерском аббатстве. Кейт Миддлтон показала, что нарядила зеленую красавицу красными бантами и гирляндой.

Также она развесила рождественские венки. Соответствующие кадры были сделаны еще 7 декабря, однако они появились на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram только в пятницу, 23 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Кейт Миддлтон, позируя в красном кардигане от Miu Miu с белым воротником, украшает елку красными аккуратными бантиками из атласной ленты. Отметим, что зеленую красавицу из Большого Виндзорского парка подарила им королева Елизавета II.

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Также вместе со служащими во дворце она повесила на рождественское дерево гирлянду и развесила большие елочные венки из Королевского садоводческого общества.

"Мы пережили такое мрачное время. Мы видели так много проблем. Мы потеряли своих близких. Мы видели, как наши передовые рабочие находились под огромным давлением. К тому же мы стали более эмоционально и социально изолированными друг от друга", – написала Кейт.

Она добавила, что благодаря пережитым временам люди, осознали, насколько нуждаются друг в друге.

"Как доброта и любовь действительно могут принести нам утешение и облегчение в трудные времена. В собрании у нас много вдохновляющих людей. Мы в долгу перед ними за все, что они сделали для объединения людей и поддержки своих сообществ", – подытожила герцогиня.

Добавим, что 8 декабря в Вестминстерском аббатстве прошли съемки рождественского концерта Together at Christmas. Кейт Миддлтон анонсировала его выход на ITV.

Коротко о королевской семье:

Кейт Миддлтон – 39-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Выйдя замуж за принца Уильяма, получила титул герцогини Кембриджской. Воспитывает трех детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Родом из Лондона (Великобритания). Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы. Занимает второе место в порядке наследования британского престола.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Мидлтон удивила своим выходом в свет на эстрадном выступлении в Альберт-Холле. Эксперт отметила, что именно удачно подобранные наряды и мейк-ап помогают герцогине всегда выглядеть "как с обложки".