Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Кейт Миддлтон после летних каникул вернулась к своим королевским обязанностям и посетила тюрьму HMP High Down в графстве Суррей, Англия. Принцесса Уэльская появилась на публике с обновленной прической. Она не стала радикально менять свой имидж, однако несколько освежила образ челкой-шторкой и более глубоким цветом волос.

OBOZREVATEL собрал новые снимки супруги принца Уильяма, а также решил проанализировать, как менялись ее прически в течении всех лет жизни. Кэтрин всегда оставалась верна своему стилю, что, по мнению многих экспертов, говорит о поддерживании личного бренда со стороны будущей королевы.

Так, колонию Миддлтон посетила как покровительница The Forward Trust. Она приехала проверить, как благотворительная организация поддерживает тех, кто находится в исправительном заведении и справляется с последствиями уголовного правосудия.

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На 41-летней принцессе Уэльской можно увидеть стильный костюм темного фиолетового оттенка от бренда Alexander McQueen, который по праву считается ее любимым. Брюки и пиджак гармонировали с молочным топом, а также туфлями-лодочками из замши от Gianvito Rossi.

Однако отдельное внимание модные эксперты и стилисты уделили обновленной прическе Кейт Миддлтон. Они считают, что изменения в имидже принцессы говорят о ее стремлении следовать трендам, но при этом "не убегать сильно вперед" от правил королевской семьи.

"Прическа немного длиннее и имеет больше слоев. Это показывает доверие, сочувствие, доброту и желание показать, что она похожа на многих женщин, которые могут и будут меняться со временем", – отметила стилистка Лиза Тэлбот в интервью Daily Mail.

Она предполагает, что принцесса не только покрасила свои локоны в более темный оттенок и обрезала челку-шторку, но и нарастила волосы, чтобы добавить объем и густоту.

Что же касается эволюции причесок принцессы, то еще с детства она носила бахрому, которая красиво обрамляла ее лицо с обеих сторон. У Кейт никогда не было прямой густой челки – она отдает предпочтение удлиненной "шторке", спадающей по бокам. Хотя был период и с относительно короткой челкой в жизни Миддлтон, когда она была еще студенткой.

Натуральный цвет волос Миддлтон – каштановый. Отсюда можем сделать вывод, что она никогда особо не экспериментировала с имиджем и оставалась верной тенденции естественности. Принцесса лишь иногда делала волосы светлее или темнее.

В юности Кэтрин чаще всего носила распущенные волосы, но став герцогиней, начала пробовать различные прически, в частности, собранные в низкий пучок или хвост локоны в дуэте со шляпкой, обручем или даже тиарой, а также различные мальвинки с едва заметными заколками.

Ее образ стал более благородным, элегантным и сдержанным. И даже сейчас, возвращаясь все чаще к распущенным волосам, укладки Миддлтон отличаются от тех, которые она делала в молодости. Раньше волосы Кэтрин были слегка небрежными и текстурированными, а сейчас – это идеально уложенные крупные локоны с аккуратным пробором преимущественно сбоку.

Супруга наследника на британский престол не завивает волосы от корней, что делает ее прическу еще более натуральной. Слегка подкрученные кончики выглядят изящно и ухоженно.

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