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Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Анна Кравчук
Люди
4 минуты
441
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Кейт Миддлтон после летних каникул вернулась к своим королевским обязанностям и посетила тюрьму HMP High Down в графстве Суррей, Англия. Принцесса Уэльская появилась на публике с обновленной прической. Она не стала радикально менять свой имидж, однако несколько освежила образ челкой-шторкой и более глубоким цветом волос.

OBOZREVATEL собрал новые снимки супруги принца Уильяма, а также решил проанализировать, как менялись ее прически в течении всех лет жизни. Кэтрин всегда оставалась верна своему стилю, что, по мнению многих экспертов, говорит о поддерживании личного бренда со стороны будущей королевы.

Так, колонию Миддлтон посетила как покровительница The Forward Trust. Она приехала проверить, как благотворительная организация поддерживает тех, кто находится в исправительном заведении и справляется с последствиями уголовного правосудия.

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Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

На 41-летней принцессе Уэльской можно увидеть стильный костюм темного фиолетового оттенка от бренда Alexander McQueen, который по праву считается ее любимым. Брюки и пиджак гармонировали с молочным топом, а также туфлями-лодочками из замши от Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Однако отдельное внимание модные эксперты и стилисты уделили обновленной прическе Кейт Миддлтон. Они считают, что изменения в имидже принцессы говорят о ее стремлении следовать трендам, но при этом "не убегать сильно вперед" от правил королевской семьи.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

"Прическа немного длиннее и имеет больше слоев. Это показывает доверие, сочувствие, доброту и желание показать, что она похожа на многих женщин, которые могут и будут меняться со временем", – отметила стилистка Лиза Тэлбот в интервью Daily Mail.

Она предполагает, что принцесса не только покрасила свои локоны в более темный оттенок и обрезала челку-шторку, но и нарастила волосы, чтобы добавить объем и густоту.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Что же касается эволюции причесок принцессы, то еще с детства она носила бахрому, которая красиво обрамляла ее лицо с обеих сторон. У Кейт никогда не было прямой густой челки – она отдает предпочтение удлиненной "шторке", спадающей по бокам. Хотя был период и с относительно короткой челкой в жизни Миддлтон, когда она была еще студенткой.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Натуральный цвет волос Миддлтон – каштановый. Отсюда можем сделать вывод, что она никогда особо не экспериментировала с имиджем и оставалась верной тенденции естественности. Принцесса лишь иногда делала волосы светлее или темнее.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

В юности Кэтрин чаще всего носила распущенные волосы, но став герцогиней, начала пробовать различные прически, в частности, собранные в низкий пучок или хвост локоны в дуэте со шляпкой, обручем или даже тиарой, а также различные мальвинки с едва заметными заколками.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Ее образ стал более благородным, элегантным и сдержанным. И даже сейчас, возвращаясь все чаще к распущенным волосам, укладки Миддлтон отличаются от тех, которые она делала в молодости. Раньше волосы Кэтрин были слегка небрежными и текстурированными, а сейчас – это идеально уложенные крупные локоны с аккуратным пробором преимущественно сбоку.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

Супруга наследника на британский престол не завивает волосы от корней, что делает ее прическу еще более натуральной. Слегка подкрученные кончики выглядят изящно и ухоженно.

Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото
Кейт Миддлтон отрезала челку и затемнила волосы: как менялись прически принцессы Уэльской за 40 лет. Фото

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