Кейт Миддлтон надела на похороны принца Филиппа жемчужное колье Елизаветы II

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на церемонии прощания с принцем Филиппом в траурном наряде, который она дополнила жемчужным ожерельем королевы Елизаветы II. Его ранее носила и принцесса Диана.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Украшение состоит из четырех нитей жемчуга с изогнутой ромбовидной застежкой по центру. Колье было подаренного королеве правительством Японии (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что колье-чокер с японским жемчугом Миддлтон также надевала в 2017 году. Покойная мать принцев Уильяма и Гарри красовалась в этом ожерелье на государственном банкете в 1982 году.

Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. Также смотрите церемонию прощания с герцогом онлайн.

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