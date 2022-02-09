Кейт Миддлтон изменила внешность перед свадьбой с принцем Уильямом. Королевский эксперт рассказал подробности

Катерина Малай
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Кейт Миддлтон изменила внешность перед свадьбой с принцем Уильямом. Королевский эксперт рассказал подробности

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон перед свадьбой, состоявшейся более 10 лет назад, усовершенствовала имидж, чтобы соответствовать титулу герцогини. Она полностью поменяла свой гардероб и начала по другому укладывать волосы.

Об этом королевский эксперт Том Квинн рассказал изданию The Sun. Мало кто помнит, что Кейт Миддлтон когда-то предпочитала пеструю одежду и спортивные образы, добавил он (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, где пара и познакомилась, 19-летняя девушка ничем не отличалась от сокурсниц, которые любили джинсы на низкой посадке, короткие майки и яркие платья.

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Кейт Миддлтон перед свадьбой сменила имидж, чтобы соответствовать титулу герцогини
Герцогиня полностью изменила свой гардероб и начала по другому укладывать волосы.
Кейт Миддлтон когда-то предпочитала пеструю одежду

Однако, осознав, что отношения с принцем медленно идут к свадьбе, его избраннице пришлось изменить стиль одежды, чтобы не нарваться на критику общества и соответствовать высокому титулу.

"Ее одежда начала отражать то, что люди видели в ее характере – сдержанность и скромность. Она начала вести себя так, как было бы более уместно для будущей королевы", – сказал эксперт.

Одежда Кейт Миддлтон начала отражать сдержанность и скромность
Герцогиня стала одеваться скромнее
В гардеробе Кейт появилась официальная одежда

Другими словами, герцогиня, которой на тот момент было 29 лет, заменила свой привычный гардероб на платья и пиджаки с длинными рукавами и юбки длиной до колен.

Миддлтон заменила свой привычный гардероб на платья и пиджаки с длинными рукавами
Кейт кардинально сменила имидж

На это, безусловно, повлияло и то, что Кейт Миддлтон стала чаще посещать королевские мероприятия, светские ужины и сопровождать своего возлюбленного под объективами фотокамер.

Кейт Миддлтон стала чаще посещать королевские мероприятия

"Они были наивны по поводу того, что ждало их впереди. Конечно, Уильям понимал, как работают СМИ, но Кейт и представления не имела, что значит жить в королевском мире", – объяснил эксперт.

К свадьбе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон пришлось сменить гардероб.

Кратко о личностях:

Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Уильям дал Кейт Миддлтон обет во время свадьбы, тем самым нарушив традицию.