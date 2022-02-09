Кейт Миддлтон изменила внешность перед свадьбой с принцем Уильямом. Королевский эксперт рассказал подробности

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон перед свадьбой, состоявшейся более 10 лет назад, усовершенствовала имидж, чтобы соответствовать титулу герцогини. Она полностью поменяла свой гардероб и начала по другому укладывать волосы.

Об этом королевский эксперт Том Квинн рассказал изданию The Sun. Мало кто помнит, что Кейт Миддлтон когда-то предпочитала пеструю одежду и спортивные образы, добавил он (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, где пара и познакомилась, 19-летняя девушка ничем не отличалась от сокурсниц, которые любили джинсы на низкой посадке, короткие майки и яркие платья.

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Однако, осознав, что отношения с принцем медленно идут к свадьбе, его избраннице пришлось изменить стиль одежды, чтобы не нарваться на критику общества и соответствовать высокому титулу.

"Ее одежда начала отражать то, что люди видели в ее характере – сдержанность и скромность. Она начала вести себя так, как было бы более уместно для будущей королевы", – сказал эксперт.

Другими словами, герцогиня, которой на тот момент было 29 лет, заменила свой привычный гардероб на платья и пиджаки с длинными рукавами и юбки длиной до колен.

На это, безусловно, повлияло и то, что Кейт Миддлтон стала чаще посещать королевские мероприятия, светские ужины и сопровождать своего возлюбленного под объективами фотокамер.

"Они были наивны по поводу того, что ждало их впереди. Конечно, Уильям понимал, как работают СМИ, но Кейт и представления не имела, что значит жить в королевском мире", – объяснил эксперт.

Кратко о личностях:

Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Уильям дал Кейт Миддлтон обет во время свадьбы, тем самым нарушив традицию.