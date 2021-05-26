Кейт Миддлтон и принц Уильям показали место, где познакомились. Романтические фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетили город Сент-Эндрюс спустя 20 лет. Оказывается, что именно здесь началась романтическая история будущих супругов.

Монархи отправились на пляж Вест-Сэндс, где вместе приняли участие в соревнованиях на сухопутных яхтах. Затем они уже в более официальной одежде посетили Эндрюсский университет – тут состоялась первая встреча Кейт и Уильяма. На своей официальной странице в Instagram члены королевской династии поделились яркими снимками этого дня (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Спустя 20 лет было здорово вернуться в Сент-Эндрюс, чтобы увидеть фантастические проекты, которые помогают развивать физическое и психическое здоровье молодых людей. День начался с сеанса наземного яхтинга в Сент-Эндрюсе", – говорится в подписи к кадрам.

Герцогиня Кембриджская для особого дня выбрала темные джинсы, такого же цвета куртку и розовый джемпер. Тогда как ее супруг был в темно-зеленой спортивной куртке, классических джинсах и в коричневых ботинках на шнуровке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности начала отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Бывшая однокурсница монархов – Лора Варшауер – рассказала, что не сложно было заметить симпатию между герцогами сразу после их знакомства. Так, роман пары начался в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году.