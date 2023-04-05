newspaper
img

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

Дария Скуб
Люди
2 минуты
3,6 т.
Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

Любая пара мечтает, чтобы на свадьбе все было идеально. Однако уследить за всеми деталями сложно. Даже звезды, тратящие на праздничную церемонию колоссальные суммы, сталкиваются с неприятностями.

Видео дня

Какие знаменитости, несмотря на тщательную подготовку, столкнулись на свадьбе с казусами? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – одна из самых веселых пар Голливуда. Этот "титул" получили, потому что часто публично шутят и разыгрывают друг друга. Однако и им было не до смеха, когда во время свадьбы девушке прожгли роскошное платье. "Это произошло во время выступления певицы Флоренс Уэлч. Когда она пела, все зажгли бенгальские огоньки, и одна искра попала на платье. Она прожгла наряд спереди, на самом видном месте", – поделилась Лайвли неприятным опытом в одном из интервью.

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

2. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Модель и актриса Ким Кардашьян известна тем, что умеет устраивать самые стильные и изысканные вечеринки на западном побережье США. Вот только это умение не помогло на ее с рэпером Канье Вестом свадьбе. Без курьезов не обошлось. Организаторы перепутали рассадку гостей, а еще написали имена едва ли не всех приглашенных с ошибками. В результате таблицы убрали, а родственникам и друзьям пришлось садиться в произвольном порядке.

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

3. Принцесса Диана и принц Чарльз ІІІ

Даже королевские свадьбы не всегда проходят идеально. Принцесса Диана перенервничала, когда выходила замуж за принца Чарльза. Пока молодожены направлялись к церкви, семиметровый шлейф платья невесты смялся, а пятилетняя девочка, которая шла следом, неоднократно из-за этого падала. Когда же леди Ди провозглашала клятву, перепутала порядок имен своего жениха. Она вместо "Чарльз Филипп Артур Джордж" сказала "Филипп Чарльз Артур Джордж".

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

4. Хиллари Дафф и Майк Комри

Американская певица и актриса Хиллари Дафф всего за несколько часов до собственной свадьбы сломала зуб. Знаменитость никто не мог успокоить. Наконец организаторам удалось оперативно найти стоматолога, быстро устранившего эстетическую проблему.

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

5. Кэтрин Хейгл и Джош Келли

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Кэтрин Хейгл изрядно понервничала перед свадебной церемонией. Всего за несколько часов до начала ее избранник американский певец Джош Келли успел разбить нос и потерять обручальные кольца. В результате травмы замаскировали визажисты, а кольца нашлись.

Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных женихах, выходивших замуж в черном платье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!