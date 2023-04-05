Казусы на звездных свадьбах: Хиллари Дафф сломала зуб, а у Блейк Лайвли прожгли платье

Любая пара мечтает, чтобы на свадьбе все было идеально. Однако уследить за всеми деталями сложно. Даже звезды, тратящие на праздничную церемонию колоссальные суммы, сталкиваются с неприятностями.

Видео дня

Какие знаменитости, несмотря на тщательную подготовку, столкнулись на свадьбе с казусами? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – одна из самых веселых пар Голливуда. Этот "титул" получили, потому что часто публично шутят и разыгрывают друг друга. Однако и им было не до смеха, когда во время свадьбы девушке прожгли роскошное платье. "Это произошло во время выступления певицы Флоренс Уэлч. Когда она пела, все зажгли бенгальские огоньки, и одна искра попала на платье. Она прожгла наряд спереди, на самом видном месте", – поделилась Лайвли неприятным опытом в одном из интервью.

2. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Модель и актриса Ким Кардашьян известна тем, что умеет устраивать самые стильные и изысканные вечеринки на западном побережье США. Вот только это умение не помогло на ее с рэпером Канье Вестом свадьбе. Без курьезов не обошлось. Организаторы перепутали рассадку гостей, а еще написали имена едва ли не всех приглашенных с ошибками. В результате таблицы убрали, а родственникам и друзьям пришлось садиться в произвольном порядке.

3. Принцесса Диана и принц Чарльз ІІІ

Даже королевские свадьбы не всегда проходят идеально. Принцесса Диана перенервничала, когда выходила замуж за принца Чарльза. Пока молодожены направлялись к церкви, семиметровый шлейф платья невесты смялся, а пятилетняя девочка, которая шла следом, неоднократно из-за этого падала. Когда же леди Ди провозглашала клятву, перепутала порядок имен своего жениха. Она вместо "Чарльз Филипп Артур Джордж" сказала "Филипп Чарльз Артур Джордж".

4. Хиллари Дафф и Майк Комри

Американская певица и актриса Хиллари Дафф всего за несколько часов до собственной свадьбы сломала зуб. Знаменитость никто не мог успокоить. Наконец организаторам удалось оперативно найти стоматолога, быстро устранившего эстетическую проблему.

5. Кэтрин Хейгл и Джош Келли

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Кэтрин Хейгл изрядно понервничала перед свадебной церемонией. Всего за несколько часов до начала ее избранник американский певец Джош Келли успел разбить нос и потерять обручальные кольца. В результате травмы замаскировали визажисты, а кольца нашлись.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных женихах, выходивших замуж в черном платье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!