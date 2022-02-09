Как герцогиня Камилла прошла путь от любовницы принца Чарльза до будущей королевы

В воскресенье, 6 февраля, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуолльская, была известна как королева-консорт. Такой статус она получит автоматически, когда ее муж Чарльз, принц Уэльский, сойдет на престол и станет королем. Эти "громкие" слова раньше казались фантастикой, поскольку репутация герцогини была, мягко говоря, не очень.

Ранее Камиллу обвиняли в СМИ и в семье монархов Виндзорской династии в том, что она была "любовницей" принца Чарльза. Позднее отношение сменилось на исключительное уважение и хорошие отношения. Читайте в материале OBOZEVATEL, какая она, претендентка на место королевы, и как сражалась за свое счастье в любви.

С чего все началось

В 1970 году на одном из светских мероприятий еще молодого принца Чарльза подруга познакомила с Камиллой Розмари Шанд (со временем – Паркер-Боулз). Во время этой встречи герцогиня Корнуолльская кокетливо сказала: "А вы знали, что моя прабабушка когда-то встречалась с вашим прадедушкой? Может быть, и мы попробуем?". Тогда Чарльз не задумывался над тем, чтобы начать серьезные отношения. Наслаждался временными романами. Он знал, что жену ему будет выбирать семья монархов.

Видео дня

Когда Чарльз познакомился с Камиллой – довольно быстро влюбился. Девушка не строила планы с принцем на будущее: она понимала, что Ее Величество вряд ли выберет ее как свою невестку. Впоследствии, через три года, "интрижка" пары переросла в серьезные отношения. Тогда королева Великобритании узнала о том, что у Камилы репутация легкомысленной личности. В 1973 году Елизавета II сделала так, чтобы ее сын Чарльз в течение 8 месяцев служил на флоте. Так она добилась того, чтобы разлучить пару.

Как сложилась судьба пары после службы Чарльза на флоте

Пока возлюбленный Камиллы был на службе, она поняла, что ее отношения обречены на неудачу. Герцогиня узаконила отношения с Эндрю Паркером-Боулзом, отставным офицером британской армии. Их брак длился с 1973 по 1995 год. За это время супруги часто разводились и сходились, у них родилось двое детей – сын Том и дочь Лора.

Эти отношения Камиллы нельзя было назвать счастливыми: муж начал изменять через месяц после свадьбы. Месть жены была "зеркальной" – когда Чарльз вернулся в Лондон, она закрутила с ним роман. Будущему королю никак не помешал брак Камиллы так же, как и раньше, страстно любить ее. Это не понравилось королеве Великобритании. Она боялась, что ее сын может повторить судьбу своего дяди Эдуарда VIII. Ради семейного счастья с Уоллис Симпсон, у которой был за плечами один неудачный брак, он в свое время отрекся от трона. Елизавета II выбрала Чарльзу как невесту молодую Диану Спенсер.

Свадьба как попытка развести Чарльза и Камиллу

29 июля 1981 года Чарльз и Диана (леди Ди) справили свадьбу. В этот же день принц отправил своей любимой браслет с инициалами GF (Глэдис и Фред – так тайно называли себя любовники). Камилла продолжала периодически видеться с будущим королем. Тогда принцесса Диана и ее муж делали вид, будто они – счастливая семья. Принц Уэльский стал отцом двух детей – Уильяма и Гарри. А для того, чтобы скрыть роман с Камиллой – стал крестным отцом ее сына Тома.

Тайное стало явным

В 1985 году на страницах СМИ и в выпусках телевидения начала активно распространяться сенсация – после рождения принца Гарри, леди Ди и Чарльз стали жить отдельно. Диана вместе с детьми проводила время в Кенсингтонском дворце, а Чарльз переехал в поместье Хайгров, которое находилось недалеко от дома Камиллы.

В 1994 году любовница принца официально рассталась со своим мужем. Тогда масс-медиа начали активно выпускать статьи об "интрижках" леди Ди и о романе принца и Камиллы. Незадолго после "громких" заявлений в СМИ Чарльз в одном из интервью подтвердил отношения с любимой: он сказал, что их роман возобновился в 1986 году и попросил людей с пониманием отнестись к этому. Со временем леди Ди тоже сообщила о проблемах в браке. Она назвала Камиллу одной из причин недоразумения в ее семье: "Нас было трое в этом браке, так что было достаточно тесно".

Разрыв брака, подаривший Камилле и Чарльзу надежду

20 декабря 1995 года королева отправила письмо принцу Уэльскому и его жене, где посоветовала развестись. И уже через год официально стало известно о расторжении брака. У любовников появилась надежда на то, что теперь им ничто не помешает справить свадьбу. Их планы разрушились после трагедии.

31 августа 1997 года принцесса Диана вместе со своим любимым Доди аль-Файедом погибла в автокатастрофе, когда пара пыталась скрыться от навязчивых журналистов. Тогда на Камиллу обрушилась очередная волна критики – ее фанаты принцессы Дианы называли "коварной разлучницей", которая разрушила брак "королевы человеческих сердец". Даже королева Елизавета II неоднократно говорила герцогине Корнуолльской, что она во всем виновата.

Изменение восприятия Камиллы

После автокатастрофы Чарльз и Камилла продолжили встречаться. В 2000 году принц официально сообщил Елизавете II о том, что планирует со своей любимой жить вместе. Королева дала на это разрешение, но все еще запрещала новой избраннице сына появляться на официальных мероприятиях. Мало того, она захотела снова придумать, как развести эту пару, ведь ее возмущала информация, которую публиковали о Камилле СМИ.

Для того чтобы изменить отношение матери к герцогине Корнуолльской, Чарльз и сэр Ангус Огилви, попробовали жесткую стратегию: они начали распространять в масс-медиа далеко не лучшие истории о членах семьи Виндзоров, начиная с королевы Елизаветы II. Такой черный пиар своей же семьи принц использовал, чтобы на фоне родных биография Камиллы выглядела более выгодно.

Впоследствии этот циничный план Чарльз заменил на более мудрый. Он попросил Камиллу просто быть собой. Она начала часто выходить со своим избранником "в люди" и постепенно получать признание. Когда же люди стали видеть Камиллу лично и пожимать ей руку – их предубеждения "развеивались". Впрочем, на "новую" репутацию уходило немало времени. Камилле было трудно избавляться от клейма "любовницы". Первое время она словно "погружалась" в толпу, ненавидящую ее всем сердцем.

Постепенно эта агрессия спадала, а вместе с этим поднималась уверенность Камиллы в том, что теперь все будет по-другому. Тогда герцогиня посетила вместе с Чарльзом более 500 светских мероприятий. Со временем Ее Величество тоже осознала, что Чарльз ни при каких условиях не покинет любимую.

В 2005 году пара справила свадьбу, которую ждала десятки лет. Теперь и королева, и вся семья монархов привыкла к Камилле и относится к ней с уважением. Елизавета ІІ стала мягче относиться к своей невестке: сменила гнев на милость. Сейчас герцогиня Корнуолльская нередко сопровождает Ее Величество на различных мероприятиях.

За годы, проведенные в королевской семье, герцогиня Корнуолльская стала патроном многочисленных организаций, занимающихся борьбой с остеопорозом, а также тех, что поддерживают женщин, пострадавших от сексуального и психологического насилия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камилла получит корону королевы-матери 1937 года с легендарным бриллиантом "Кохинур".