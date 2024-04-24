'Каждая третья украинка может купить квартиру и машину'. Певица TAYANNA рассказала о судьбе своей зарубежной недвижимости

Украинская певица TAYANNA, похоже, не видит ничего удивительного в том, что смогла сама обеспечить себя недвижимостью в столице и приобрести автомобиль. Кроме того, артистка стала не так давно владелицей земельного участка на Бали.

В интервью OBOZ.UA исполнительница рассказала, что считает себя сильной женщиной, однако добавляет, что в свое время ей приходилось учиться выключать яйца и максимально включать женственность.

"Женщина должна быть разной. И сильной, и слабой, и фантастической, и не очень, – говорит артистка. – Она должна иметь все стихии и пользоваться ими в то время, когда они нужны. Конечно, когда в вашу жизнь приходит мужчина, с которым хотите иметь отношения, нужно максимально включать женственность и "выключать яйца", как я говорю. По поводу того, что сама себя во многом обеспечила – не вижу в этом ничего удивительного. У нас каждая третья женщина может купить квартиру и машину".

"Для меня сила – это очень обширное понятие, – добавляет певица. – Это и внутренняя опора, энергетическое поле, ресурсы. Сильная женщина или сильный мужчина – это человек, который не сломает событие в жизни. Она может ее изменить, дать новый опыт, но не изуродует настолько, чтобы человек впал в депрессию и пошел умирать".

Некоторое время после вторжения артистка с сыном и любимым мужчиной жили на Бали. Сейчас у артистки там есть земельный участок. Этот ценный и масштабный подарок – презент от любимого, профессия которого связана с застройкой земель Бали. В настоящее время влюбленые уже не вместе, исполнительница с сыном живет и работает в Украине. За вопрос о судьбе своего участка, певица ответила так: "Когда буду знать что-нибудь об этом, я вам скажу. Конечно, я видела эту землю, она существует, однако больше конкретики будет, когда решу этот вопрос полностью".

Полное интервью с певицей TAYANNA читайте на OBOZ.UA здесь.

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