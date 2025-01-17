'Я готовился к войне с 2006 года'. Kozak Siromaha – о 'Голосе страны', хейте из-за Николаса Кармы и причине, почему считает женщин ведьмами

Украинский этно-певец, известный своим колоритным стилем творчества и соблюдением казацких традиций, звезда шоу "Голос страны-8" и участник авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи" Kozak Siromaha (Александр Люббоженко) еще в 2006 году морально и физически готовился к войне, а до начала полномасштабного вторжения не имел даже паспорта и жил отшельником на берегу реки Днепр.

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В эксклюзивном блиц-интервью OBOZ.UA Kozak Siromaha, который до 33 лет был русскоязычным, объяснил, почему считает украинский язык своим самым большим подарком, раскрыл причины недовольства "Домом звукозаписи" и рассказал о долгом пути поиска себя. Певец также признался, как они с женой реагируют на хейт и какими они хотят видеть своих сыновей в будущем.

– Вы искали себя в разных профессиях: портной, строитель, охранник, продавец, менеджер, тренер в фитнес-центре, служили в АТО. В какой момент осознали, что вы хотите посвятить свою жизнь музыке?

– Во-первых, я не искал себя. Я с самого рождения боролся, выживал, реализовывался. Даже моя родная нэня (бабушка. – Авт.) благословила мою мать, сказала, что я буду артистом.

– В свое время вы поступили в Академию казачества, там получили новое имя – Сиромаха. Также придерживаетесь веры Харе Кришна. Что побудило к таким кардинальным шагам в жизни?

– Академия искусств, Харе Кришна – ведически-философское течение, ислам, христианство, буддизм, психология. Да, все это мои инструменты от Бога. Все принимаю с радостью, отдаю с любовью. Поиск себя и понимания, кто я такой.

– Как решились в 2018 году принять участие в восьмом сезоне телешоу "Голос страны"? Поддерживаете ли отношения с вашим бывшим вокал-тренером Джамалой?

– Смотрели внимательно тот сезон? Там был человек с бородой, именно он виноват в том, что я там наделал. Потому что он этого очень сильно хотел. А именно – настоящих положительных эмоций Украине. Это был Дмитрий. Теперь этого хочу я – полюбить его талант в сотрудничестве. Произошло то, что произошло. Вы все видели или нет? С Джамалой никаких контактов, отношений и связи нет. На все воля Бога.

– "Как Kozak Siromaha в безбилетный тур по селам Украины поехал". Какой опыт дал этот проект? Будет ли у него продолжение?

– Тур по селам еще раз нам доказал, что Украина невероятная. Мы должны ее содержать в чистоте – морально и физически. В селах люди искренние, добрые, сообразительные. Ради этого мы сражаемся – за культуру и светлых людей. Попутно продолжим туры.

– Недавно вы приняли участие в восьмом выпуске авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Какие ваши впечатления?

– "Дом звукозаписи" – шикарный проект, Тина молодец. Я собой недоволен, много факторов, поэтому работаем и не останавливаемся!

– Несколько месяцев назад вышел ваш первый альбом Vytynanka. Некоторые ваши коллеги рассказывали об отсутствии ресурсов для создания музыки. Где вы берете вдохновение?

– Альбом Vytynanka интересный, не попсовый, но, мне кажется, все вышло всего на 15 процентов. Но все это опыт, поэтому, опять же, не останавливаемся! Музыканты молодцы, надеюсь, что это было не в последний раз. Вдохновение взяли от моря, органа и хорошего питания.

– Мои друзья, участвовавшие в организации вашего концерта в США, отмечали невиданную скромность и неприхотливость. Вы всегда таким были? Из какой вы семьи и поддерживали ли вас родители?

– В США мы поехали с целью объединения украинцев. Мы им – нашу энергию запорожцев, а они – искреннюю благодарность и поддержку для ВСУ, за что им сердечное спасибо. Таким, как сейчас, конечно, не был. Это мой путь, это моя битва за жизнь.

Детство было – вода и огонь, сейчас влезаем в медные трубы. Поддержка от родителей? Мать как могла меня поддержала, а отец, по сути, считается пропавшим без вести.

– Очень многие украинцы до последнего отказывались верить, что Россия нападет. Какие мысли были у вас?

– О войне я узнал еще в 2006 году. Так что готовился и морально, и физически. Нам дали шанс завоевать подлинную независимость, а вам всем вопрос: от чего?

– Можете рассказать немного подробнее о том, кто вас предупредил о войне?

– Это было в Крыму в те времена, когда я гастролировал там со странствующим театром. Местные жители, крымские татары, предупредили нас о приближении лихой годины для Украины. Тогда я воспринял это как какую-то чепуху, потому что считал Россию, как и многие из Украины, "братским народом".

– Каким запомнилось 24 февраля 2022 года? Как этот день изменил вашу жизнь?

– Фейерверком ночью, громким и ярким. Думы внутри: "Действуем, Ра!" (в древнеегипетской мифологии бог Солнца, первый правитель Египта. – Ред.), потому что мы в Украине! Это наша судьба.

– Поделитесь своим опытом перехода на украинский язык?

– С пяти и до 33 лет я был русскоязычным. Такой опыт. Украинский для меня как подарок. Главное – желание, общение. Все получится.

– Как отнеслись к хейту в вашу сторону из-за сказанного блогеру Николасу Карме: "Женщина должна уметь все"? Сразу стали и абьюзером, и "лучше бы пели, чем говорили", и многое другое неприятное.

– Хейт воспринимаю как лечебную грязь, радуюсь вниманию неравнодушных людей. Спасибо за внимание, не останавливайтесь!

– Довольно часто в интервью вы называли всех женщин ведьмами (словно название культового сериала "Все женщины ведьмы"). Как реагирует на такие высказывания жена?

– Да, потому что женщина, которая имеет образование, – ведьма. Такое время. Ко всем женщинам отношусь как к матерям-богиням, потому что это настоящее божье состояние. Мое уважение им. Да, женщине приходится все уметь, если она мать, но это не дает права мужчинам опускать руки. Мы должны сделать все, чтобы наши женщины и дети были счастливы.

– Какие секреты семейного счастья для достижения взаимопонимания в отношениях?

– Самоанализ, саморазвитие, смирение, полная отдача – тогда любовь на сто процентов. Да, это жизнь, это опыт. Без ошибок, без потерь – никак. Но жизнь ставит все на свои места.

– Какими вы хотели бы видеть в будущем ваших сыновей?

– Я бы хотел, чтобы они были самостоятельными и ответственными, а главное – настоящими и преданными. К чему и сам стремлюсь. А счастье – это процесс самореализации.

– Kozak Siromaha, какие бы советы вы дали павшим духом украинцам?

– Духом падать – нет-нет. Кто мы? Души, вообще. Остаемся людьми. Проходим урок с уважением. От нашего умонастроения зависит наше будущее. Всем победы в любви!

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