Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 19-летием. Редкие фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых показала своего старшего сына Илью. Таким образом знаменитость поздравила парня с 19-летием.

Телезвезда заявила, что Илья – ее гордость и самая большая любовь в мире. Соответствующий пост Осадчая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

На одних кадрах можно увидеть совсем молодую ведущую с маленьким Ильей, а на других – взрослого парня, который на данный момент живет и учится заграницей.

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"Илье сегодня (28 сентября, – Ред.) исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично. На первом фото мне 19, а Илье полгода, но это не значит, что меня пора делать бабушкой", – написала в публикации знаменитость.

Пользователи сети остались в восторге от архивных фото Осадчей. Они написали множество приятных комментариев и поздравлений под постом.

"Поздравляю, всех благ!", "Поздравляю! Копия мамочки", "Лучшая мама", – пишут люди.

Стоит отметить, что Осадчая воспитывает троих детей: 18-летнего Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком, 4-летнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Третий ребенок Даниил появился на свет 19 августа. Осадчая и Горбунов тайно поженились в 2017 году.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, старший сын украинской ведущей Кати Осадчей – Илья – учится в США на айтишника. Будет ли парень возвращаться на родину после окончания учебы, пока неизвестно.