"Муж меня бросил, как только я родила": украинская певица впервые рассказала о разводе

Украинская певица Katya Chilly сообщила, что восемь лет назад ее бросил муж и отец ее ребенка, музыкант Алексей Боголюбов. Пара официально развелась, хотя Катерина оставила себе фамилию экс-избранника.

Как рассказала артистка, бывший супруг разорвал отношения после рождения сына. Такое признание о личной жизни знаменитость сделала в интервью, опубликованном в YouTube "Телеканалом LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой муж меня бросил, как только я родила Святозара", – сказала Katya Chilly.

Свое решение оставить фамилию экс-возлюбленного певица пояснила тем, что она "прекрасна".

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Артистка добавила, что сейчас она живет вместе с мамой, восьмилетним сыном и двумя котами.

Святозар, как отметила Катерина, "держит ее на этой земле" и очень вдохновляет. Отметим, что ранее подробности своей личной жизни украинка не афишировала.

Коротко о звезде:

Katya Chilly (Катерина Боголюбова, до замужества – Кондратенко) – 43-летняя украинская вокалистка, композитор. Родом из Киева.

В 1996 году заняла первое место на фестивале "Червона рута". Много выступала заграницей, дала 40 концертов в Лондоне (Великобритания).

В 2006-м певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет.

Популярность вернулась к артистке в 2017 году, когда она приняла участие в шоу "Голос країни" (1+1).

В 2020-м приняла участие в нацотборе "Евровидение" и стала полуфиналисткой с песней "Піч".

Выступление Katya Chilly на национальном отборе на "Евровидение-2020":

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Нина Матвиенко сообщила о семейных проблемах и изменах своего мужа, художника Петра Гончара. Она рассказала, что сама стала инициатором разрыва и отправила мужчину жить на дачу.

Однако вскоре 74-летняя артистка заявила, что готова простить избранника и разводиться с ним не будет.