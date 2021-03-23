Картину Бэнкси о врачах продали за рекордные 23 млн долларов

Картину британского художника Бэнкси, посвященную пандемии коронавируса и борющимся с ней врачам, продали на аукционе за 23 млн долларов. Работа была выставлена под названием Game Changer.

Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании. Об этом сообщил аукционный дом Christie's на странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Работа Бэнкси появилась в больнице в Саутгемптоне, графство Гэмпшир, в мае 2020 года. На ней изображен ребенок, который играет куклой медсестры, представленной в образе супергероя. Также нарисованы Бэтмен и Человек-паук, валяющиеся в мусорном ведре.

Отмечается, что цена, уплаченная за картину, стала "мировым аукционным рекордом для художника".

Картину британского художника Бэнкси продали на аукционе за 23 млн долларов Twitter/Christie's

Бэнкси – псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера.

Он получил международное признание благодаря своему стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.

Его работы богаты черным юмором и часто сопровождаются "подрывными" эпиграммами, которые содержат острые и мощные комментарии к социальным и политическим аспектам современного общества.

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