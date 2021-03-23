Картину Бенксі про лікарів продали за рекордні 23 млн доларів

Картину британського художника Бенксі, присвячену пандемії коронавірусу і лікарям, які борються з нею, продали на аукціоні за 23 млн доларів. Робота була виставлена під назвою Game Changer.

Виручені за картину гроші підуть Державній службі охорони здоров'я Великобританії. Про це повідомив аукціонний дім Christie's на сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Робота Бенксі з'явилася в лікарні в Саутгемптоні, графство Гемпшир, у травні 2020 року. На ній зображена дитина, яка грає лялькою медсестри, представленій в образі супергероя. Також намальовані Бетмен і Людина-павук, що валяються в сміттєвому відрі.

Зазначається, що ціна, сплачена за картину, стала "світовим аукціонним рекордом для художника".

Картину британського художника Бенксі продали на аукціоні за 23 млн доларів Twitter/Christie's

Бенксі – псевдонім англійського андерграундного художника стріт-арту, політичного активіста і режисера.

Він отримав міжнародне визнання завдяки своєму стилю сатиричного вуличного мистецтва і графіті, виконаних з використанням техніки трафаретного друку.

Його роботи багаті на чорний гумор і часто супроводжуються "підривними" епіграмами, які містять гострі і потужні коментарі до соціальних і політичних аспектів сучасного суспільства.

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