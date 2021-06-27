Кароль угодила в скандал из-за неожиданно прервавшегося концерта в Одессе. Видео

Украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры. Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" 5-6 песен и решила прекратить свое выступление, несмотря на заполненный зал фанатами.

Судя по видео с Instagram с концерта Кароль видно, что артистка была крайне возмущена, поскольку на сцену лил дождь, и к тому же были технические неполадки с аппаратурой (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). Певица была в недоумении и сообщила во время своего выступления, что "неужели нельзя было сделать крышу? Позор".

Так, под конец артистка не выдержала и заявила, что уважает себя и не планирует больше петь на сцене из-за плохих условий.

Видео дня

"Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен", – сообщила Тина и покинула сцену.

Поклонников ошеломила новость о том, что Кароль неожиданно перервала концерт. Так, фанаты в Instagram утверждали, что артистка должна была закончить выступ, несмотря на все проблемы, поскольку они ее ждали несколько часов под дождем, а некоторые вовсе ехали из других городов. Были и те, кто поддержал Тину в том, что в отмене концерта виновата не она, а организация ночного клуба.

"Это просто дно, Итака...", "Тина красиво поставила их на место, но они ее обвинили ", "Боже какой же ужасный звук, бедная Тина... Мы отлично слышим шипение, а Тина в ушной монитор слышит еще лучше... Жесть", – писали на фан-страницах поклонники.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль разоткровенничалась о мужчинах и своем страхе. По словам певицы, самым большим страхом для нее является ничего не бояться, а обратной стороной популярности назвала рутину.