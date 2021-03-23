Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео

Известная украинская певица Тина Кароль пригласила журналистов к себе в дом и рассказала, что основной едой в ее рационе являются авокадо, голубика, орехи и семечки.

Этими подробностями звезда поделилась в программе "ЖВЛ" на канале "1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, она честно призналась, что готовка не для нее.

"Я не умею готовить, поэтому собираю себе еду уже готовую заранее. Чему я научилась недавно – солить ягоды. Это очень вкусно", – призналась артистка.

Но Тина не стала скрывать от журналистов, что любит полакомиться чем-нибудь вкусным. К примеру, она обожает сладости, в которых много крема. Однако часто позволить себе такую роскошь певица не может, поскольку склонна к полноте, как заявила она сама.

"Мне можно просто вручить миску крема. Спросите меня: что подарить на день рождения? Мисочку крема", – с иронией сказала знаменитость.

Скриншот видео.

Тина Кароль – украинская певица, актриса, тренер музыкального шоу "Голос країни". По версии популярной премии YUNA она стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта Димопулос села на кето-диету и поделилась первыми впечатлениями. Знаменитость показала, что завтракала омлетом, авокадо и листьями салата. Кроме того, она продемонстрировала боксы с едой, приготовленные на весь день. Всего в кето-диете звезды можно увидеть четыре отдельных порции: завтрак, перекус, обед и ужин.