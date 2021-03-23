Кароль пустила в будинок журналістів і показала свій раціон. Відео

Відома українська співачка Тіна Кароль запросила журналістів до себе в будинок і розповіла, що основною їжею в її раціоні є авокадо, лохина, горіхи та насіння.

Цими подробицями зірка поділилася в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, вона чесно зізналася, що готування не для неї.

"Я не вмію готувати, тому збираю собі їжу вже готову заздалегідь. Чому я навчилася недавно – солити ягоди. Це дуже смачно", – зізналася артистка.

Але Тіна не стала приховувати від журналістів, що любить поласувати чимось смачним. Наприклад, вона обожнює солодощі, в яких багато крему. Однак часто дозволити собі таку розкіш співачка не може, оскільки схильна до повноти, як заявила вона сама.

"Мені можна просто вручити миску крему. Запитайте мене: що подарувати на день народження? Мисочку крему", – з іронією сказала знаменитість.

Скріншот відео.

Тіна Кароль – українська співачка, актриса, тренер музичного шоу "Голос країни". За версією популярної премії YUNA вона стала найкращою співачкою 2014 року, 2015 і 2018 років.

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