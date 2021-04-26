Кароль покидает шоу 'Голос країни': певица предложила замену

В воскресенье, 25 апреля, во время финала популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль заявила, что не планирует быть наставником в 12 сезоне вокального проекта.

Об этом артистка сообщила во время прямого эфира "Голосу". Отметим, что знаменитость была в тренерском кресле шоу рекордное количество сезонов – восемь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни" и всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа", – сказала Кароль.

Кроме того, певица предложила занять свое место коллеге Юлии Саниной. Пока неизвестно, согласится ли исполнительница на такое предложение.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кароль с подопечной спели в финале "Голоса країни-11" народный хит. В финале звездный тренер вместе с участницей Юлией Тимочко удивили зрителей чувственным номером, исполнив известную композицию "Мальви".