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Кароль показала кошку, которую назвала Джавелиной

Ульяна Виноградова
Люди
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Кароль показала кошку, которую назвала Джавелиной

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданной новостью. Звезда показала своего домашнего питомца – кошку, которая ранее жила у нее, и рассказала, что дала ей новое имя.

В Instagram-stories исполнительница опубликовала фото животного, которое позировало на фоне дерева. Артистка добавила, что отныне будет называть его Джавелиной. При этом упомянула, что все время звала кошку Котя.

Кароль переименовала свою кошку в честь оружия, которым воюют с РФ.

"Суровая и храбрая, моя котя наконец-то получила имя – Джевелина. Всегда звала ее Котя", – написала Кароль.

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Отметим, Джавелин – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Это – первый серийный ПТРК третьего поколения, который разрабатывался с 1986 года. В Украине это название стало популярным во время войны против России. С помощью таких устройством, которые ВСУ получают от США, уничтожаются российские оккупанты и вражеская техника.

Джавелин помогает ВСУ в войне против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль осудила главу РФ Владимира Путина за вторжение в Украине. Она назвала российского диктатора "сыном дъявола" и призвала остановить войну.