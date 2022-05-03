Кароль показала кошку, которую назвала Джавелиной

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданной новостью. Звезда показала своего домашнего питомца – кошку, которая ранее жила у нее, и рассказала, что дала ей новое имя.

В Instagram-stories исполнительница опубликовала фото животного, которое позировало на фоне дерева. Артистка добавила, что отныне будет называть его Джавелиной. При этом упомянула, что все время звала кошку Котя.

"Суровая и храбрая, моя котя наконец-то получила имя – Джевелина. Всегда звала ее Котя", – написала Кароль.

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Отметим, Джавелин – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Это – первый серийный ПТРК третьего поколения, который разрабатывался с 1986 года. В Украине это название стало популярным во время войны против России. С помощью таких устройством, которые ВСУ получают от США, уничтожаются российские оккупанты и вражеская техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль осудила главу РФ Владимира Путина за вторжение в Украине. Она назвала российского диктатора "сыном дъявола" и призвала остановить войну.