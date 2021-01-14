Кароль оскандалилась приглашением в запрещенную соцсеть "Одноклассники"

Карина Бондаренко Люди 12:08, 14.01.2021

Украинская певица Тина Кароль зарегистрировалось в запрещенной в Украине российской социальной сети "Одноклассники" и предложила поклонникам следить за ее творчеством там.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала скандальную stories, прикрепив ссылку для перехода на ее страничку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что в Украине в 2017 году вели санкции против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к социальным сетям "Одноклассники" и "Вконтакте".

Скриншот.
Тина Кароль в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица Тина Кароль представит музыкальный спектакль под названием "Юбилейный альбом", на обложке которого артистка появилась полностью обнаженной.

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