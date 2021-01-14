Кароль оскандалилася запрошенням у заборонену соцмережу "Однокласники"

Українська співачка Тіна Кароль зареєструвалася в забороненій в Україні російській соціальній мережі "Однокласники" і запропонувала шанувальникам стежити за її творчістю там.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала скандальну stories, прикріпивши посилання для переходу на її сторіночку (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, що в Україні 2017 року ввели санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж "Однокласники" і "Вконтакте".

Скриншот. Тіна Кароль в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, популярна українська співачка Тіна Кароль презентує музичний спектакль під назвою "Ювілейний альбом", на обкладинці якого артистка з'явилася повністю оголеною.