Кароль оскандалилась приглашением в запрещенную соцсеть "Одноклассники"

Украинская певица Тина Кароль зарегистрировалось в запрещенной в Украине российской социальной сети "Одноклассники" и предложила поклонникам следить за ее творчеством там.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала скандальную stories, прикрепив ссылку для перехода на ее страничку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что в Украине в 2017 году вели санкции против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к социальным сетям "Одноклассники" и "Вконтакте".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица Тина Кароль представит музыкальный спектакль под названием "Юбилейный альбом", на обложке которого артистка появилась полностью обнаженной.