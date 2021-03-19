Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за своей сексуальной ориентации
28-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь, которая является пансексуальным человеком, заявила, что страдала от депрессии и ей было стыдно и трудно принять себя.
По словам знаменитости, она хотела покончить с собой из‑за своей ориентации, а иногда даже "стать натуралкой". Об этом Делевинь сообщила в подкасте Goop Гвинет Пэлтроу.
Звезда отметила, что не знала, что такое "гей" и мысли об однополых партнерах у нее вызывали отвращение.
Кроме того, актриса добавила, что на сегодняшний день она любит и принимает ту часть себя, которая боялась исследовать свою сексуальность. Делевинь считает, что это все происходило из-за того, что она росла в семье, в которой придерживались старых правил.
Модель подчеркнула, что в юности очень переживала, что родственники негативно отреагируют на ее ориентацию. Но все же папа знаменитости помог ей справиться с боязнью, заявив, что она заслуживает того, чтобы ее любили.
Напомним, согласно Большому Оксфордскому словарю, пансексуальность обозначает сексуальное и романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности. То есть, если бисексуалы чувствуют влечение только к мужчинам и женщинам, то пансексуалы могут влюбляться и в трансгендерных людей.
Кара Делевинь – британская модель и актриса. Одна из "стильных людей фешн-индустрии в возрасте до 45 лет" по мнению американской версии журнала Vogue.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кара Делевинь поделилась пикантным фото со своей возлюбленной Эшли Бенсон. На нем девушки предстали полностью голыми в ванной, нежно целуя друг друга.
60-летняя голливудская актриса Тильда Суинтон заявила, что она квир – человек, который относится к сексуальным меньшинствам, и чья сексуальность отличается от общественного большинства. По словам знаменитости, она только сейчас нашла себе людей близких по духу, среди которых много популярных режиссеров.