Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за своей сексуальной ориентации

28-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь, которая является пансексуальным человеком, заявила, что страдала от депрессии и ей было стыдно и трудно принять себя.

По словам знаменитости, она хотела покончить с собой из‑за своей ориентации, а иногда даже "стать натуралкой". Об этом Делевинь сообщила в подкасте Goop Гвинет Пэлтроу.

Звезда отметила, что не знала, что такое "гей" и мысли об однополых партнерах у нее вызывали отвращение.

Кроме того, актриса добавила, что на сегодняшний день она любит и принимает ту часть себя, которая боялась исследовать свою сексуальность. Делевинь считает, что это все происходило из-за того, что она росла в семье, в которой придерживались старых правил.

Модель подчеркнула, что в юности очень переживала, что родственники негативно отреагируют на ее ориентацию. Но все же папа знаменитости помог ей справиться с боязнью, заявив, что она заслуживает того, чтобы ее любили.

Напомним, согласно Большому Оксфордскому словарю, пансексуальность обозначает сексуальное и романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности. То есть, если бисексуалы чувствуют влечение только к мужчинам и женщинам, то пансексуалы могут влюбляться и в трансгендерных людей.

Кара Делевинь – британская модель и актриса. Одна из "стильных людей фешн-индустрии в возрасте до 45 лет" по мнению американской версии журнала Vogue.

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