Канье Уэст публично набросился на Билли Айлиш и потребовал извинений перед Трэвисом Скоттом

Популярный американский рэпер Канье Уэст (Йе) потребовал у певицы Билли Айлиш извиниться перед рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, за ее отсылку к трагической ситуации на фестивале Astroworld в августе прошлого года, где в ужасной давке погибли люди. Конфликт возник из-за того, что певица остановила своей концерт, поскольку ее поклоннику стало плохо. Айлиш проронила комментарий, касающийся Скотта, чем зацепила Уэста.

Соответствующее требование Канье опубликовал на личной странице в Instagram. "Пожалуйста, Билли. Мы все тебя очень любим, но принеси извинения перед Трэвисом и семьями людей, которые погибли. Никто не предполагал, что такое может произойти", – написал Йе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Это случилось на концерте Билли Айлиш в Атланте (США). Во время ее выступление фанат стал задыхаться. Когда Билли заметила, то остановила свое выступление, пока ее команда оказывала помощь поклоннику. В этот момент артистка сказала короткий комментарий, который многие восприняли, как отсылку к трагедии во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld.

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"Я жду, пока люди поправятся, прежде чем продолжать", — сказала певица.

После этого, Канье Уэст потребовал извинений для Трэвиса Скотта и заявил, что может отказаться от грядущего фестиваля Coachella Music&Arts, если Айлиш не попросит прощение. К слову, Йе и Билли – хедлайнеры фестиваля, который состоится в апреле 2022 года.

"Трэвис будет со мной на Coachella, но мне нужно, чтобы Билли извинилась, перед тем, как я выйду выступать", – написал рэпер.

В комментариях под постом рэпера, Билли ответила, заявив, что не упоминала Скотта во время своего концерта.

"Я никогда ничего не говорила о Трэвисе. Я просто помогала фанату", — написала певица.

Напомним, что в начале ноября прошлого года в Хьюстоне (штат Техас, США) на музыкальном фестивале Astroworld в массовой давке погибли 10 человек. Это произошло во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, на которое пришли по меньшей мере 50 тысяч человек.

На концерте начался хаос, люди прорывались к сцене, перепрыгивали через ограждения, падали и теряли сознания. В результате были госпитализированы 23 человека, у 11 из которых временно останавливалось сердце.

После случившегося на рэпера подали иск в суд, отмечая, что виной тому "халатность и беспечность" Скотта. О него требовали один миллион долларов, но сам Трэвис заявил, что будет сотрудничать с полицией в расследовании.

Коротко о знаменитостях:

Канье Уэст – 44-летний хип-хоп-исполнитель, музыкальный продюсер, композитор, дизайнер. Известен своими резкими высказываниями и неоднократными скандалами.

Билли Айлиш – 19-летняя американская певица и автор песен, лауреат премии "Грэмми". Завоевала популярность в 2016 году публикацией дебютного сингла "Ocean Eyes". В 2020-м артистка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая молодая исполнительница, возглавляющая главные музыкальные чарты мира.

Трэвис Скотт (настоящее имя Жак Берман Уэбстер ) – американский рэпер и продюсер. В 2019 году вместе с Netflix выпустил автобиографический фильм "Look Mom I Can Fly".

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