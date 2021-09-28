Фортепиано, шкатулки и гитары: где прячут деньги звезды шоу-бизнеса. Фото

Украинские звезды шоу-бизнеса, как и обычные люди, любят отложить деньги на будущее. Так, певец Петр Черный вкладывает прибыль в драгоценные камни, а солистка "Лисапетного батальона" прятала от мужа совсем не деньги.

О том, куда расходуются заначки, знаменитости рассказали журналистам в новом выпуске Зіркового життя. Они поделились, что во времена пандемии резервные средства понадобились им как никогда раньше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Судья талант-шоу "Співають всі" на телеканале Украина Петр Черный не прячет заработанные деньги в долгий ящикк. Артист уверен, что лучшая инвестиция – драгоценные камни, которые он сохраняет для своих детей.

"Камни и золото можно всегда сдать в ломбард. Я откладываю только для детей. Мне ничего не нужно. Расчесался и пошел", – смеется Петр.

Участница группы "Лисапетний батальон" Наталья Филион признается, что прятала в музыкальном инструменте заначку от любимого. Она состояла из нескольких бутылок со спиртными напитками.

"Мой муж очень любил выпить, поэтому я вынуждена была скрывать бутылки в фортепиано. Я открывала нижнюю доску, а он никогда не догадывался, что туда можно что-то положить", – рассказала певица.

Муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк вкладывает сэкономленные деньги в хобби. У мужчины есть коллекция, состоящая более чем из 30 гитар, которые хранятся у него на студии.

"Я думаю, что у каждого мужчины есть заначка. Когда я увидела коллекцию гитар мужа, то была шокирована. Я об этом ничего не знала потому, что он держит их в собственной студии, а это уже его территория", – говорит Ольга.

Певица Ольга Матвиенко выбрала более традиционный способ откладывать деньги. Артистка, как и многие украинские женщины, хранит заначку в коробке с украшениями.

"Я, бывает, положу туда деньги, а потом забываю о них. Это как найти сто гривен в зимней куртке, которые вы забыли в прошлом сезоне. Когда в кризис пришла необходимость снять клип, то эти деньги меня спасли", – делится исполнительница.

Шоумен Олег Винник вообще не употребляет выражение "черный день". Певцу нравится думать, что он откладывает деньги на праздник или другое радостное событие.

"Давайте откладывать лучше на счастье. На какую-то свадьбу, день рождения, Новый год. Нужно жить и кайфовать как дети потому, что они не думают о деньгах и том, как их отложить".

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