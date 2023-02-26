Камиллу могут назвать ''королевой'', несмотря на волю Елизаветы II: что на это указывает

Покойная королева Великобритании Елизавета II незадолго до смерти завещала, что ее невестка Камилла получит титул королевы-консорта, однако король Чарльз ІІІ с супругой, похоже, пытаются обойти волю монарха. Об этом начали говорить еще несколько месяцев назад, а недавно иностранные СМИ заметили конкретные шаги Букингемского дворца, которые на это указывают.

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Похоже, до официальной коронации Чарльза ІІІ британцы отовсюду будут слышать "королева", а не "королева-консорт". Так считают журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первые признаки "переименования" появились на прошлой неделе, когда Камилла объявила о перезапуске закрытого читального клуба под названием "Читальный зал королевы". В названии она не использовала свой полный титул "королева-консорт".

Считается, что официальный реестр королевских помолвок также может вскоре отразить это изменение и называть Камиллу просто королевой.

Инсайдер издания в окружении королевской семьи сказал журналистам: "Во дворце есть мнение, что королева-консорт звучит слишком длинно, и, возможно, для Камиллы было бы проще называть ее просто королевой, когда придет подходящее время".

К тому же некоторые известные британские СМИ начали сокращать титул жены короля Чарльза ІІІ. Все эти решения побуждают и подданных страны называть Камиллу королевой.

Следует заметить, что для Великобритании такие изменения не в новинку. Как неправящая королева, жена покойного короля Георга VI была королевой-консортом, но публика знала ее просто как королеву Елизавету. Таких случаев в истории монархии было много.

Ранее OBOZREVATEL писал, что торжественная коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года. Известная во всем мире британская поп-группа Spice Girls может снова воссоединиться ради праздничного концерта на коронации.

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