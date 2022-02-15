Камилле объявили войну. The Sun объяснил молчание принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл до сих пор никак не отреагировали на новость о том, что герцогиня Корнуольская Камилла станет королевой-консортом, потому что "объявили ей войну". По данным СМИ, Гарри никогда не нравилась новая жена его папы, принца Чарльза, а самой Камилле не нравилась Меган, которую она считала авантюристкой из Лос-Анджелеса.

Как пишет The Sun, Сассекские специально игнорируют нашумевшее в Великобритании событие. Они не поздравляли герцогиню и нигде не упоминали о новости. Вероятно, они хотят показать, что не одобряют желание Елизаветы II предоставить невестке хоть и чисто формальный, но очень высокий и почетный титул.

Издание указало: конфликт был практически неизбежным, ведь Меган и Камилла – полные противоположности. "Двух женщин объединяет только внутреннее недоверие к СМИ, любовь к отношениям с мужчинами и удовольствие от вечеринок. Но в остальном они на противоположных полюсах", – отметили журналисты.

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Герцогине Корнуольской, по их данным, было трудно поверить, что Меган пожертвует своей карьерой актрисы и независимостью, чтобы "молча служить монархии как командный игрок".

Возлюбленную Гарри в The Sun охарактеризовали как энергичную личность и прогрессивную феминистку, сторонницу движения Black Lives Matter. Она не могла найти общий язык с консервативной Камиллой "даже без учета их политических разногласий".

В то же время СМИ все чаще пишут о Маркл как о капризной представительнице высшего класса, которая позволяла себе неуважительно относиться к персоналу.

Например, Кирсти Оллсопп, подруга Камиллы, говорила: незадолго до свадьбы Сассексов в 2018 году герцогиня Кембриджская Кейт расплакалась, когда услышала, что Меган издевается над ее личными подчиненными в Кенсингтонском дворце.

Как указали в The Sun, лицемерие сыграло с нынешней супругой Гарри плохую шутку и подорвало ее популярность. Британцы, ранее восхищавшиеся актрисой, ставшей женой принца, все больше симпатизируют будущей королеве-консорте Камилле.

"Растущие обвинения против Меган в проявлении неуважения к тем, кто много работает во дворце за низкую зарплату, склонили чашу весов в пользу Камиллы",– сказано в статье. В то же время в США любовь к жене принца Гарри осталась по-прежнему на высоком уровне.

"Окончательное "место назначения" Меган неясно, но у нее, безусловно, есть поддержка, чтобы попытаться сыграть роль американского политика. Параллельно с этим Британия – безнадежное дело для Сассексов", – считает издание.

Коротко о знаменитостях:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри (полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид) – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает представляться как герцогиня Корнуолльская.

После коронации мужа может стать королевой-консортом. Это приобретенный титул, который даруется супруге монарха, но она вправе от него отказаться. Королева-консорт не разделяет суверенную власть, не обладает политическими и военными полномочиями, не имеет голоса в принятии важных государственных решений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес – дети герцогини Камиллы от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом – не получат королевских титулов после восхождения на трон Чарльза. Им нет места в очереди престолонаследия, но сын Елизаветы II и будущий король может подарить приемным детям звания графа и графини.